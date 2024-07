Sony kündigt limitierten DualSense-Controller an - dürfte mehr Interesse wecken als das Spiel, auf dem er basiert

So sieht der limitierte DualSense-Controller im Concord-Design aus. Schick, oder?

Während Microsoft sehr regelmäßg neue Designs und Modelle seines Xbox-Controllers auf den Markt bringt, ist Sony in dieser Hinsicht beim DualSense deutlich zurückhaltender. Dennoch kommt von Zeit zu Zeit eine neue Variante heraus und eine solche wurde nun offiziell angekündigt.

Die "DualSense Wireless Concord Limited Edition" erscheint pünktlich zum Release des Hero-Shooters Concord im August und lehnt sich beim Design auf der Vorderseite an Elemente aus dem Spiel an. Besonders prägnant sind die roten und grünen Linien, die in der Mitte des Controller zusammenlaufen. Auf der Rückseite des Pads prangt ein Concord-Schriftzug.

Keine besonderen Features, aber schickes Design

Ein ziemlich schickes und gelungenes Design, wie wir finden. Auch wenn wir vermutlich nicht sofort auf Concord getippt hätten, wenn wir gefragt worden wären, auf welchem Spiel der Controller basiert.

Auf der englischen PlayStation Shop-Seite heißt es in der Beschreibung:

"Führe deine Freegunner-Crew in aufregende PvP-Schlachten mit dem DualSense™ Wireless Controller - Concord™ Limited Edition. Das Design mit Elementen des Galaktischen Wegweisers und der interstellaren Reise mit Überlichtgeschwindigkeit zeigt die farbenfrohe und lebendige Natur dieser neuen und spektakulären Sci-Fi-Galaxie."

Besondere Features werden nicht erwähnt, allerdings ist der Controller wie beschrieben limitiert, wird also nicht dauerhaft verfügbar sein. Die Limitierung dürfte dann vermutlich auch den etwas höheren Preis erklären, denn mit knapp 85 Dollar ist der Concord-DualSense knapp 15 Dollar teurer als die normale Variante.

2:17 Concord: Erstes Gameplay zum PS5-Multiplayer-Shooter zeigt 5v5-Kämpfe

Auch in Deutschland erhältlich?

Im deutschen PlayStation Shop ist der Controller bislang nicht eingepflegt und vorbestellbar, wir gehen aber davon aus, dass der Concord-DualSense auch hierzulande erhältlich sein wird.

Unsere Überschrift ist übrigens mit böser Zunge formuliert, aber genau dieses Gefühl hatten wir, als wir den ausnehmend schicken Controller sahen. Denn Concord hat bislang nicht unbedingt Begeisterung generiert oder gar Interesse auf sich gezogen – was unter anderem Kollegin Eleen zu einer düsteren Prognose verleitete:

Der Hero-Shooter muss erst noch von seinen Qualitäten überzeugen, der neue DualSense hat das zumindest gefühlt bereits getan. Der Release des neuen Zubehörteils ist übrigens wenig überraschend am selben Tag wie das Spiel – am 23. August 2024.

Wie findet ihr den neuen DualSense-Controller? Holt ihr ihn euch, sobald er verfügbar ist?