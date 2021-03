Littlewood: Der Mix aus Animal Crossing und Stardew Valley kommt bald auch zu uns

Die Nintendo Switch wird noch im März auch hierzulande um ein kleines Lebenssimulations-Highlight reicher. Denn Littlewood von Publisher SmashGames war bislang nur im amerikanischen eShop erhältlich, hat nun aber endlich auch einen hiesigen Release-Termin bekommen.

Wann ist es soweit? Littlewood erscheint am 25. März im europäischen eShop.

Das passiert in Littlewood

In Littlewood schlüpfen wir in die Rolle eines Helden, der gerade die Welt vor der Zerstörung durch einem bösen Zauberer gerettet hat. Nun liegt es auch an uns, die Welt so gut es geht wieder aufzubauen.

In einem Mix aus Farmsimulation, Aufbauspiel und Rollenspiel kümmern wir uns um die Belange einer kleinen Stadt. Häuser müssen gebaut, Bewohner zufrieden gestellt und Gemüse geerntet werden. Angelehnt an Stardew Valley und Animal Crossing geht es in Littlewood auch darum, immer komplexere Systeme zu meistern und die Stadt den eigenen Wünschen anzupassen.

Hannes hat den Titel bereits ausführlich gespielt und schwärmt seitdem regelrecht von Littlewood. Was ihm konkret so gut am Spiel gefallen hat, erfahrt ihr in seiner Spielvorstellung:

