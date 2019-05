Live auf MAX - Zwei Stunden Gameplay von Code Vein

Ihr seid schon gespannt auf das Action-RPG Code Vein von Bandai Namco? Dann solltet ihr euch unseren heutigen Livestream auf MAX nicht entgehen lassen.

Denn von 15 bis 17 Uhr zeigen wir euch zwei Stunden ungekürztes Gameplay aus dem Anime-RPG, in dem es die Spieler in eine postapokalyptische Welt verschlägt und sie als sogenannter Revenant nach Blut dürsten. Das Gameplay soll im Kern an die Dark Souls-Spiele erinnern, unter anderem auch beim Kampfsystem.

Was genau Code Vein ist und wie es funktioniert, erklärt euch Daniel ab 15 Uhr im Stream. Mit dabei ist auch Marco Süß von Bandai Namco, der gerne all eure Fragen zu Code Vein beantwortet.

Wir wünschen euch viel Spaß!