Stardew Valley-Schöpfer Concerned Ape erklärt, wieso Linus nie auf eure Farm ziehen wird

Stardew Valley-Fans können zwar versuchen, Linus als Mitbewohner zu gewinnen, es klappt aber nicht.

In Stardew Valley könnt ihr euer Bauernhof-Glück auch teilen. Zum Beispiel, indem ihr eine Person heiratet und sie bei euch einziehen lasst. Es geht aber auch platonisch, mit einem Mitbewohner. Nur Linus, der wird niemals bei euch auf der Farm wohnen, wie der Stardew Valley-Entwickler Eric Barone jetzt in einem Podcast erklärt hat. Es gibt auch gute Gründe dafür.

Nein, Linus wird nie auf eurem Stardew Valley-Hof einziehen

Ihr müsst jetzt ganz stark sein, wenn ihr euch nichts sehnlicher wünscht, als mit Linus zusammenzuwohnen. Das geht nicht, auch wenn der ältere Herr natürlich der ideale Kandidat für ein platonisches WG-Zusammenleben wäre.

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Immerhin wohnt Linus allein im Wald im Zelt (auch im Winter!) und sammelt oft Essen aus dem Müll. Da liegt es natürlich nahe, ihm anzubieten, bei euch einzuziehen. Er hätte immer ein Dach über dem Kopf und immer etwas zu Essen.

Aber Linus will überhaupt nicht: Sein Eremiten-Dasein in der freien Natur und ohne die allermeisten gesellschaftlichen Zwänge ist selbstgewählt. Ihr könnt den Einsiedler und eigenwilligen Kauz zwar sogar fragen, ob er bei euch einziehen will, wenn ihr einen bestimmten Punkt in der gemeinsamen Beziehung erreicht habt, aber er wird ablehnen.

Das dürfte auch so bleiben. Trotz der vielen diesbezüglichen Nachfragen, trotz unzähliger Updates und der Unfähigkeit des Erfinders, die Finger von seinem Spiel zu lassen. Zumindest sagt Eric Barone im Tiger Belly-Podcast das Folgende über die Situation:

"Linus will nicht eingesperrt werden. Er ist ein Rolling Stone, weißt du? Viele Leute sind damit zu mir gekommen und wollten die Möglichkeit haben, Linus auf ihre Farm ziehen zu lassen. Das war eine häufige Bitte, weil er in einem Zelt wohnt und die Leute Mitleid mit ihm hatten. Aber ich habe gesagt: Nein, ich werde das nicht tun. Ich habe sogar eine Cutscene eingefügt, in der ihr Linus fragen könnt, ob er auf die Farm ziehen will (oder nicht). Aber wenn ihr das tut, sagt er 'nein, werde ich nicht'."

Hier könnt ihr euch den kompletten Video-Podcast zu Gemüte führen. Die Stelle, in der es um Linus geht, findet ihr ab Minute 20:

Das lohnt sich durchaus, und zwar vor allem deshalb, weil Bobby Lee so ein unglaublich großer Stardew Valley-Fan ist und mit Eric Barone endlich mal seinen Traumgast in der Show hat.

Besonders witzig und unterhaltsam ist die Passage, in der Bobby Eric seinen Spielstand und die komplette Farm zeigt. Das geht ungefähr bei Minute 50 los und ist einfach nur großartig.

Wie sieht es mit Haunted Chocolatier aus? Offenbar recht gut. Eric Barone hat jedenfalls kürzlich mehrfach gesagt, er wolle sich jetzt voll und ganz der Entwicklung seines nächsten Spieles widmen. Es soll auf jeden Fall deutlich größer und offenbar auch um einiges actionlastiger werden, als das bei Stardew Valley noch der Fall war.

Wie findet ihr es, dass Linus niemals bei euch einziehen wird? Trauert ihr oder mögt ihr Krobus eh viel lieber?