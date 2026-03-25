LKW-Fahrer installiert komplettes Rennsimulations-Kit auf seinem Beifahrersitz - zockt damit, während er im Stau steht

Wenn man das Hobby direkt auf dem Beifahrersitz hat.

Wer viel unterwegs ist, braucht irgendwann eine Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben. Für LKW-Fahrer ist das allerdings nicht immer einfach – schließlich verbringen sie Arbeit und Freizeit oft im selben Fahrzeug.

Ein Reddit-User hat dafür jetzt eine ziemlich kreative Lösung gefunden.

Gaming-Setup statt Beifahrersitz

Der Fahrer hat kurzerhand den Beifahrersitz seines Trucks entfernt und durch ein komplettes Sim-Racing-Setup ersetzt. Und das ist alles andere als improvisiert, sondern dürfte manchen Fahrsimulator vor Neid erblassen lassen.

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Sobald er im Stau steht oder warten muss, kann er einfach rüberwechseln und ein paar Runden im virtuellen Rennwagen drehen.

In einem Clip sieht man, wie er genau das macht: Während der Verkehr komplett stillsteht, setzt er sich an sein Setup und startet ein Rennen.

6.000 Euro für das Hobby unterwegs

Ganz billig ist das Ganze allerdings nicht. Laut eigenen Angaben stecken rund 6.000 US-Dollar in dem mobilen Gaming-Setup.

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Autoplay

Allein das Sim-Racing-Equipment – inklusive Lenkrad, Pedale und Sitz – kostet etwa 1.600 Dollar. Dazu kommen weiteres Zubehör für Flugsimulationen sowie ein leistungsstarker Gaming-PC.

Für den Fahrer hat sich die Investition aber gelohnt. Er beschreibt Sim-Racing als Hobby, in das man sich gut vertiefen kann – ideal, um längere Pausen oder sogar komplette Ruhezeiten sinnvoll zu nutzen.

Mach dir den Job passend

Im Subreddit r/simracing trifft er damit auf jeden Fall einen Nerv. Viele feiern die kreative Lösung, um den Alltag unterwegs angenehmer zu gestalten.

Der Fahrer selbst bringt es auf den Punkt:

Du kannst den Job machen – oder den Job für dich arbeiten lassen.

Es gibt wohl nichts Besseres, als sein Hobby mit seiner Arbeit kombinieren zu können. Dann fühlt sich kein Tag wirklich nach Arbeit an. Man muss nur aufpassen, dass man nicht irgendwann das Gefühl hat, nie wirklich Feierabend zu haben.

Wäre so ein Setup etwas für euch – oder würdet ihr nach Feierabend lieber komplett abschalten, statt weiter "zu fahren"?