Stardew Valley-Fans fragen sich, wo der Bus eigentlich langfährt und die Lösung ist klar: Die Welt muss ein winziger Planet sein

In der abgehängten Region von Stardew Valley ist der Bus das einzige öffentliche Verkehrsmittel.

Wie wir alle wissen, ist die Erde bekanntermaßen flach. Oder? Egal, die Stardew Valley-Community scheint einem Fan zufolge fest davon auszugehen, denn es handelt sich schließlich um eine 2D-Map! Aber wie kann es dann sein, dass der Bus das Dorf immer nach links verlässt und von rechts wieder ankommt? Die einzig logische Erklärung: Pam umrundet jedes Mal den Planeten.

Stardew Valley-Fans klären endlich die wichtigste Frage

In Stardew Valley könnt ihr mit etwas Geduld, Fleiß und Spucke den Bus freischalten, der euch dann in die Wüste fährt – vorausgesetzt, ihr habt kein Problem mit Pam, der offensichtlich alkoholkranken Fahrerin. Aber darum soll es hier nicht gehen, sondern um die stets gleichbleibende Fahrtrichtung.

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Denn der Bus in Stardew Valley fährt immer nach links von der Bushaltestelle ab. In der Wüste kommt er aber auch immer von rechts an. Wie kann das sein, wenn er doch eigentlich umdrehen und in die andere Richtung zurückfahren müsste, wenn er uns wieder nach Pelican Town im Sterntautal zurückbringt?

Diese Frage stellt sich offenbar der Reddit-User emptyvoidofjoy, der damit ein richtiges Fass aufmacht. Zumindest scheinen viele Leute noch nie darüber nachgedacht zu haben. Sie alle werden dadurch in eine tiefe Sinnkrise gestürzt. Die Suche nach Antworten beginnt.

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Eine ganze Menge Menschen liefern simple, unbefriedigende, aber immerhin halbwegs logische Antworten, die sich zum Beispiel um Wendemöglichkeiten, Kreisverkehre, Einbahnstraßen, Autobahnauf- und abfahrten sowie größere Rundfahrten drehen. Aber sie alle wirken schlicht nicht überzeugend, so leid mir das tut.

Was aber richtig viel Sinn ergibt und fortan die einzig wahre Erklärung für dieses Phänomen bleiben wird (auch in der echten Welt!), ist der Erklärungsansatz von N7-spectre-mira:

"Das Tal befindet sich einfach auf einem winzigen Planeten wie dem von von King Kai [aus Dragon Ball]."

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Pam lenkt den Bus also einfach immer nur schnurstracks geradeaus. Er fährt stets in eine Richtung, weil er bei jeder Fahrt einfach immer den Mini-Planeten umrundet, auf dem sich die Spielwelt befindet. Ja, das leuchtet ein! Die Erde ist also doch nicht flach.

Ein kleiner Planet würde natürlich auch die Schwerkraft der Stardew-Welt beeinflussen und selbst das passt (irgendwie) zur Theorie: Wie sonst könnte die Spielfigur all die schweren Gegenstände tragen, die sich im Rucksack befinden?!

Wie geht es mit Stardew Valley weiter?

Das nächste große Stardew Valley-Update 1.7 kommt auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wann. Bisher kennen wir zwar sogar schon einige der geplanten neuen Inhalte wie weitere Hochzeits-Kandidat*innen, aber einen Releasetermin gibt es noch nicht. Stellt euch lieber noch auf eine lange Wartezeit ein.

Wie Stardew Valley-Erfinder Eric Barone verrät, besteht nämlich durchaus die Möglichkeit, dass zuerst das nächste Spiel des Entwicklers, Haunted Chocolatier erscheint. Das hat zwar auch noch keinen Releasetermin, aber es wird fleißig daran gearbeitet.

Wie steht ihr zu der Bus-Theorie in Stardew Valley? Warum fährt er eurer Meinung nach nur in eine Richtung?