"Sie verdienen jeden einzelnen Cent": Subnautica 2 hat die Entwicklungshölle hinter sich, doch jetzt feiert die Community den Erfolg

Subnautica 2 ist endlich in den Early Access gestartet und wird direkt von der Community zum Hit erklärt.

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Jonas Herrmann
15.05.2026 | 14:53 Uhr

Subnautica 2 ist gestartet und direkt ein Hit. Subnautica 2 ist gestartet und direkt ein Hit.

Die Entwicklungsphase von Subnautica 2 gilt schon jetzt als eine der chaotischsten aller Zeiten, doch nach monatelangem Hin und Her ist das Survivalabenteuer jetzt endlich in den Early Access gestartet – und wird sofort zum Hit.

Subnautica 2 legt fantastischen Start hin

Die ganze Geschichte rund um die Entwicklung von Subnautica 2 ist so absurd, wie sie eigentlich unglaublich ist. Die Gründer von Entwickler Unknown Worlds Entertainment wurden vom Publisher Krafton zwischenzeitlich rausgeworfen, weil dessen CEO ChatGPT gefragt haben soll, wie er eine Bonuszahlung umgehen kann.

Video starten 16:18 Schon wieder Ärger um Subnautica 2 - Dabei will ich doch einfach nur endlich spielen

Es folgte eine öffentliche Schlammschlacht inklusive Gerichtsverfahren, nachdem die Erfinder des ersten Subnautica wieder eingesetzt wurden. Die Fans des ersten Teils erwarteten das Schlimmste für das Spiel. Kurz vor dem Launch ist der Titel dann auch noch als Raubkopie geleakt worden. Nun ist der Early Access aber endlich gestartet und könnte ein riesengroßes Happy End einleiten.

Laut SteamDB waren unmittelbar nach dem Release mehr als 460.000 Spieler*innen gleichzeitig alleine in der Steam-Version des Spiels unterwegs. Laut Unknown Worlds soll sich der Titel in den ersten 12 Stunden mehr als zwei Millionen Mal verkauft haben. Ein gigantischer Erfolg.

Auf Steam haben mittlerweile knapp 20.000 User eine Rezension zu Subnautica 2 abgegeben. Starke 92 Prozent davon fallen positiv aus. Gelobt werden vor allem die wunderschöne Welt, der perfekt integrierte Multiplayer und der für Early Access-Verhältnisse ordentliche technische Zustand.

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Auf X und Reddit kommen viele Fans zusammen und freuen sich über den herausragenden Release-Erfolg. Ein User schreibt etwa, dass die Entwickler*innen "jeden einzelnen Cent verdienen, den sie mit dem Early Access einnehmen".

Andere User sind ganz ähnlicher Meinung. Nach all den Rückschlägen und den ungewissen Monaten muss es sich einfach toll anfühlen, das Spiel endlich mit der Welt teilen zu können. Und die dicke Bonuszahlung, die bei diesen immensen Spielerzahlen vermutlich von Publisher Krafton noch kommen sollte, dürften sie sich so auch verdient haben.

Habt ihr Subnautica 2 schon ausprobiert oder wartet ihr ab, bis der Early Access vorbei ist?

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