Ein Bug im neuesten Diablo 4-Patch sorgt für neue Meta und beinahe unsterbliche Charaktere - so funktioniert der Trick

Diablo 4-Fans können sich jetzt deutlich einfacher durch die höchsten Schwierigkeitsgrade schnetzeln.

Manchmal bringen Bugfixes Verschlimmbesserungen und neue technische Fehler, die eigentlich gar nicht geplant waren. So geschehen beim neuesten Diablo 4-Patch, dem ersten Update nach der großen Lord of Hatred-Erweiterung. Mit Entschlossenheits-Stapeln könnt ihr quasi unsterblich werden.

Diablo 4-Fans setzen auf neue Meta, die aber wohl nicht lange halten wird

Blizzard hat mit dem aktuellen Patch ordentlich am Aspekt von Glynns Amboss geschraubt. Eigentlich eine willkommene Änderung, war das Ding doch dank eines anderen Fehlers komplett unbrauchbar. Jetzt dürfte aber wohl jeder Diablo 4-Fan, der sich stets an der neuesten Meta orientiert, genau diesen Aspekt wählen.

11:45 12 Minuten Gameplay aus Diablo 4 Lord of Hatred: Der Start des Addons samt Bosskampf und neuem Gebiet

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Das liegt vor allem daran, dass ihr mit dem Aspekt von Glynns Amboss jetzt mehr Entschlossenheit-Stapel anhäufen könnt und dass basierend auf der Menge dieser Stapel die Schadensreduktion um 3 oder 4 Prozent erhöht wird. Stapelt ihr genug Resolve aka Entschlossenheit, werdet ihr beinahe unsterblich.

Mit der richtig angepassten Ausrüstung und Möglichkeiten wie zum Beispiel dem einzigartigen Ring "Macht des Bären" könnt ihr in manchen Fällen bis zu 50 Stapel oder mehr ergattern. Nach Adam Riese ergibt das eine Schadensreduktion von über 100 Prozent. Was wiederum heißt, dass euch normale Gegner überhaupt nichts mehr anhaben können.

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Allerdings müsst ihr diese Entschlossenheit-Stapel natürlich stetig erneuern, um euch mit absurden Werten wie 20 Millionen Zähigkeit durch die Gegnerhorden schnetzeln zu können. Was im normalen Spielverlauf in der Regel gut klappt, kann in Bosskämpfen auf den höchsten Schwierigkeitswerten durchaus problematisch werden. Es ist also kein Allheilmittel.

Aber Vorsicht! Nicht alle Klassen können von diesem neuen Meta-Trick profitieren. Zauberer*innen und auch die neue Hexenmeister*in-Klasse gehen leer aus. Aber dafür lassen sich mit dem Barbaren, dem Totenbeschwörer, dem Jäger, Druiden, Geistgeborenen oder dem Paladin jetzt auch Qual 12-Runs mit deutlich weniger Aufwand meistern.

Falls ihr jetzt schon drauf und dran sein solltet, all eure Materialien in einen entsprechenden Build zu investieren, um den besten Loot abgreifen zu können, lasst euch gesagt sein: Die Freude an diesem Bug wird wohl nicht allzu lange währen. Wir gehen stark davon aus, dass der Fehler schon sehr bald wieder behoben wird.

Probiert ihr das aus, oder ist es euch nicht wert, wenn wohl bald eh der nächste Patch kommt?