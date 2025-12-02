Gefeiertes GamePass-Spiel mit 87er Metascore sollte morgen endlich auch auf PlayStation erscheinen – jetzt wurde es Verschoben und Schuld ist ein einzelner Bug

Der PlayStation-Release von dieser GamePass-Perle muss verschoben werden! Zum Glück müssen wir aber nicht sehr viel länger warten.

Kevin Itzinger
02.12.2025 | 12:33 Uhr

Lust auf einen Ausflug in den Schnee? Lust auf einen Ausflug in den Schnee?

Morgen, also am 3. Dezember 2025, sollte es endlich so weit sein und Lonely Mountains: Snow Riders sollte seinen Weg auf die PlayStation finden. Daraus wird nun leider nichts, denn ein Bug zieht dem deutschen Indie-Team von Megagon einen Strich durch die Rechnung. Viel länger müssen wir zum Glück aber nicht warten.

Lonely Mountains: Snow Riders kurzfristig verschoben

Nachdem der Nachfolger vom grandiosen Lonely Mountains: Downhill bereits Anfang des Jahres für Xbox und PC erschien, sollte der PlayStation-Release am 3. Dezember folgen. In einer kurzfristigen Pressemitteilung teilten die Devs aber gestern mit, dass sich die Veröffentlichung nochmals verschiebt.

Video starten 0:56 92 auf Metacritic und direkt im Game Pass: So spaßig sieht Snow Riders im Multiplayer aus

Grund ist ein einzelner kurzfristiger Bug, den das Team noch fixen muss. Megagon Mitgründer Daniel Helbig sagt dazu:

„Wir hatten uns fest auf den 3. Dezember als Veröffentlichungstermin festgelegt, aber leider hat uns ein in letzter Minute aufgetretener Bug dazu gezwungen, die Veröffentlichung zu verschieben. Das Team und ich bedauern diese Enttäuschung sehr. Seid versichert, dass wir intensiv an einer Lösung arbeiten und optimistisch sind, dass das Spiel in der folgenden Woche veröffentlicht werden kann.“

Wenn alles klappt, handelt es sich zumindest nur um eine kleine Verschiebung – das Team strebt einen Release in der kommenden Woche an.

Darum geht's in Lonely Mountains: Snow Riders

Das Geschicklichkeitsspiel funktioniert im Grunde ganz ähnlich, wie sein Vorgänger, doch statt auf dem Fahrrad rasen wir jetzt auf Ski verschneite Berge hinab. Um nach möglichst kurzer Zeit ins Ziel zu kommen, suchen wir nach Abkürzungen und probieren uns an waghalsigen Manövern.

Was einfach klingt, ist durchaus anspruchsvoll, zumindest wenn wir uns mit anderen messen und besondere Herausforderungen meistern wollen. Wir können aber auch einfach langsam und entspannt hinabfahren und dabei die malerische Aussicht genießen.

Besonders gelungen sind nicht nur die perfekte Steuerung, die das Gefühl der Abfahrt super einfängt und die Streckenkreativität, sondern auch das Scheitern macht dank ins Mark treffenden, aber dennoch witzigen Sturzanimationen und -sounds eine Menge Spaß.

Auf Metacritic schafft es das Spiel völlig verdient auf einen 87er Durchschnittscore. Wer schon den Vorgänger mochte, kommt hier wieder komplett auf seine Kosten – auch wenn wir auf der PlayStation spontan noch ein paar Tage länger warten müssen.

Habt ihr Lonely Mountains: Snow Riders bereits auf Xbox oder PC gespielt und wenn ja, könnt ihr es ebenfalls empfehlen? Oder plant ihr vielleicht, es auf der Sony-Konsole nachzuholen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Gefeiertes GamePass-Spiel mit 87er Metascore sollte morgen endlich auch auf PlayStation erscheinen – jetzt wurde es Verschoben und Schuld ist ein einzelner Bug

