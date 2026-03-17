One Piece: Monkey D. Dragons Schauspieler verplappert sich und bestätigt eine Theorie, die Fans seit Jahren haben

Rigo Sanchez spielt in One Piece Live Action Staffel 2 den Anführer der Revolutionsarmee Monkey D. Dragon. (© Netflix)

Mit der zweiten Live-Action-Staffel von One Piece feiern Netflix und die Darsteller*innen riesige Erfolge. Rigo Sanchez, der Monkey D. Dragon verkörpert, schoss dabei aber wohl ein wenig über das Ziel hinaus und heizte einer Jahrzehnte anhaltenden Theorie über den Anführer der Revolutionsarmee neu ein.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel gehen wir nicht nur auf die zweite Staffel der Live-Umsetzung, sondern auch den aktuellen Manga-Stand von One Piece (Kapitel 1.176 zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung) ein.

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Ein verhängnisvoller Instagram-Beitrag

Sanchez veröffentlichte am 13. März 2026 auf Instagram einen Post über seinen Charakter. In dem inzwischen gelöschten Beitrag äußerte er sich wie folgt:

Ich habe so viel Respekt vor Oda. Wie nah er am Casting dran ist. Er hat Monkey D. Dragon in mir gesehen. Ich muss gestehen, dass ich versucht habe, dem Manga den gebührenden Respekt zu bieten. Ich habe die Folge immer wieder angesehen. Die Essenz von Dragon zu finden, seine Aura, seine Teufelskräfte.

Zwar löschte Sanchez diesen Beitrag schnell wieder und veröffentlichte ihn ohne die Teufelskraft-Aussagen neu, doch das Internet vergisst bekanntlich nicht – rasend schnell verbreiteten sich Screenshots des urspünglichen Instagram-Posts über diverse Fankanäle:

Link zum Instagram-Inhalt

Für One Piece-Fans, die über den aktuellen Stand der Netflix-Serie hinaus im Bilde sind, ist dieser Nebensatz die Bestätigung, dass Monkey D. Dragons ominösen Kräfte tatsächlich von einer Teufelsfrucht herrühren.

Dass Sanchez diesen Beitrag eilig löschte, verstärkt diesen Eindruck nur noch, zumal One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda bekanntermaßen extrem involviert in die Live-Action-Umsetzung ist und dem Darsteller den ein oder anderen Hinweis für seine Rolle gegeben haben dürfte.

In der Vorlage ist bisher überhaupt nichts über die Kräfte des Anführers der Revolutionsarmee bestätigt. Zwar haben Fans auch zu Zeiten des Loguetown-Arcs im Manga über mögliche Teufelskräfte spekuliert, doch Oda hält sich in diesem Kontext sowohl mit Andeutungen als auch Konkretisierungen zurück.

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Ein Detail ist noch immer ungeklärt

Allerdings bleibt auch nach der Sanchez-Aussage (Wahrheitsgehalt vorausgesetzt, Oda selbst hat es nach wie vor nicht bestätigt) die entscheidende Frage offen: Was genau ist jetzt die Teufelsfrucht von Dragon?

Die meisten der populären Theorien sehen in den Teufelskräften eine wetterbezogene Fähigkeit, etwa durch eine Wind-Logia oder Paramecia-ähnliche Sturm-Frucht. Nur so ließe es sich diesen Theorien zufolge erklären, dass Dragon in Loguetown quasi per Fingerschnipps den so wichtigen Sturm heraufbeschwören konnte, der Ruffy schließlich vor den Fängen Smokers rettete.

Eine dritte Möglichkeit könnte indes eine mythische Zoan sein, mit der Dragon – ähnlich wie sein Sohn als Sonnengott Nika – eine Art Himmelsgott verkörpert.

Es bleibt abzuwarten, wie lange Oda sich noch Zeit mit der offiziellen Erklärung lässt, immerhin befinden Manga- und Anime-Fans sich offiziell in der finalen Saga von One Piece.

Was steckt eurer Meinung nach hinter Dragons Kräften?