Hitster wird zu TV-Show: RTL bringt das beliebte Partyspiel im April ins Fernsehen

Bei RTL wird Hitster schon bald zur TV-Show. (Bild: RTL / Annette Etges)

Seit ein paar Jahren darf das Brettspiel Hitster bei kaum einem Spieleabend fehlen. RTL bringt das musikalische Ratespiel nun als Gameshow ins Vorabendprogramm und zu RTL+.

Hitster wird zur TV-Show

Ab dem 12. April 2026 wird es bei RTL musikalisch. Der TV-Sender startet mit "Hitster" eine neue TV-Show, die sich um das gleichnamige Brettspiel vom Verlag Jumbo Spiele drehen wird. Immer Sonntags duellieren sich dabei Promi-Teams mit ihrem Wissen über die Musikgeschichte.

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Moderiert wird der Spaß von Elton. Die erste Staffel soll aus sechs Folgen bestehen, die ab dem 12. April wöchentlich um 19:05 Uhr ausgestrahlt werden. Eine Woche früher landen die einzelnen Episoden auch schon bei RTL+.

Zu den Gästen gehören unter anderem Rick Kavanian, Yvonne Catterfeld, Collien Fernandes und Jeanette Biedermann. Gespielt wird um 10.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden sollen. Neben den Gästen wird es auch musikalische Liveacts von Max Giesinger oder Fun Factory geben.

Die gesamte Besatzung und alle Infos wurden in einem Instagram-Post verraten:

Was ist Hitster?

Hitster ist ein 2022 erschienenes Kartenspiel für bis zu zehn Spieler*innen, das in den letzten Jahren großen Erfolg feiern konnte. Zum Spielen wird eine Anbindung zum Musik-Streamingdienst Spotify benötigt.

Nacheinander ziehen die Spieler*innen eine von insgesamt über 300 Karten, auf denen QR-Codes abgebildet sind. Scannt man diese ein, startet ein Song auf Spotify. Die Person, die die Karte gezogen hat, muss diese dann in einen eigenen Zeitstrahl einordnen.

Am Anfang ist das oft noch recht einfach, später kann es aber ganz schön knifflig werden, wenn etwa mehrere Songs in aufeinanderfolgenden Jahren gezogen wurden. Wer zuerst zehn Karten richtig in seinen Zeitstrahl eingeordnet hat, gewinnt das Spiel.

Extrapunkte gibt es, wenn man den Titel des Songs und die Interpreten exakt benennen kann. Man muss aber eben auch nicht unbedingt wissen, wie ein Lied heißt oder wer es gesungen hat, um es richtig einzuordnen.

Habt ihr Hitster schon mal gespielt und freut ihr euch auf die TV-Show?