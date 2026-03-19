"Das ist meine liebste Insel": Pokémon Pokopia-Fan zeigt Shopping-Paradies, bei dem alle nötigen Items verfügbar sind

Auf dieser Insel gibt es alles - übersichtlich präsentiert.

Die richtigen Ressourcen und Gegenstände sind bei einer Sim wie Pokémon Pokopia das A und O. Während einige Fans hier schon haufenweise Material angesammelt haben und gar nicht mehr wissen, wohin damit, sind andere noch auf der Suche nach dringend benötigten Items. Die Community hat eine richtig coole Idee, genau diesen Umstand auszunutzen: Shop-Inseln!

Pokopia-Fans helfen sich gegenseitig, nützliche Items aufzutreiben

Das Feature, das die Art von Unterstützung möglich macht, sind die Cloud-Inseln. Wer Nintendo Switch Online abonniert hat, kann in Pokopia Multiplayer-Eilande erstellen oder diejenigen anderer Spieler*innen besuchen. Das hat Fans offenbar auf die Idee gebracht, dort Ressourcen für andere bereitzustellen.

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Autoplay

X/Twitter-User Ashley Cummings zeigt uns das perfekte Shopping-Paradies und kommentiert mit den Worten: "Ehrlich, von allen Cloud Inseln, die ich besucht habe, ist das meine liebste, der Shop Stop."

Im angehängten Clip beeindruckt uns nicht nur die bloße Fülle an Items, sondern auch wie feinsäuberlich diese angeordnet sind – eben wirklich wie die Ausstellung in einem Einrichtungsgeschäft. Aber überzeugt euch am besten selbst davon:

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Wie Ashley weiter beschreibt, gibt es hier wirklich alles zu finden: von Blumen über Bäume und Lichter bis hin zu Fossilien. In weiteren Posts finden sich auch IDs zu entsprechenden Cloud Inseln. Diese nutzt ihr mit der Mysteriösen Brille.

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Wenn ihr der Shop-Insel selbst einen Besuch abstatten wollt, könnt ihr den folgenden Code nutzen.

Insel 1: MJB7-5NGT

MJB7-5NGT Insel 2: 6DXL-PD6F

Für das einfache Übernehmen von Items gibt es ein praktisches Kamera-Feature in Pokopia. Wir können nämlich im Objektmodus (per Tastendruck auf X) Gegenstände fotografieren und dann einfach am 3D-Drucker im Pokémon Center ausdrucken. Ganz umsonst ist das allerdings nicht, dafür ist seltenes Pokémetall fällig.

Falls ihr nicht gleich zu den großen Shopping-Inseln reisen wollt und sowieso gemeinsam im Freundeskreis zockt, könnte das außerdem eine schöne Idee für euch in kleinerem Rahmen sein.

Habt ihr schon Cloud Inseln bereist? Welche haben euch am besten gefallen und was sucht ihr aktuell noch verzweifelt?