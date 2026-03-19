Pokémon Pokopia Stempel sammeln - Alle Seltenheits-Stufen, Zeitlimits und wie ihr die größte Belohnung herausholt

Bei den Stempeln in Pokopia geht es nicht nur um reinen Sammelspaß. Einmal in der Woche winkt auch eine Belohnung, die aber von den Stempeln abhängt.

Annika Bavendiek
19.03.2026 | 17:35 Uhr

In Pokopia solltet ihr nicht unbedacht Stempel sammeln. In Pokopia solltet ihr nicht unbedacht Stempel sammeln.

Während ihr in Pokopia munter eure Welt gestaltet und Pokémon anlockt, sammelt ihr Tag für Tag auch Stempel. Die sind aber nicht nur aus Jux und Dollerei im Spiel, sondern haben einen besonderen Nutzen.

So funktioniert die Stempelkarte und darum solltet ihr genau hinschauen

Natürlich macht es Spaß, nach den schönsten Stempeln Ausschau zu halten und diese in der Stempelkarte zu verewigen, aber ganz grundsätzlich versteckt sich dahinter ein wöchentliches Belohnungssystem.

Video starten 0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

Von wann bis wann geht ein Stempel-Zyklus? von Freitag bis Freitag (Echtzeit)

Je nachdem, welche Stempel ihr sammelt, erhaltet ihr bei der Abrechnung einen bestimmten Betrag an Münzen, die ihr dann wiederum für neue Anleitungen oder Gegenstände eintauschen könnt.

Wo gibt es Stempel? Ihr könnt euch täglich einen neuen Stempel am PC der Pokémon Center abholen, quasi als Login-Bonus. Das gilt nicht nur für die Center in unserer Welt (auch Cloud-Inseln), sondern auch in denen von anderen Spieler*innen. Die Stempel unterscheiden sich am selben Tag auch je nach Welt.

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Diese Seltenheits-Stufen gibt es und so viele Münzen sind sie wert

Die wöchentliche Belohnung richtet sich nach der Stufe der Stempel:

  • Common/Gewöhnlich: Runder Stempel mit Basis-Pokémon – 50 Münzen
  • Uncommon/Ungewöhnlich: Sternförmiger Stempel mit entwickelten Pokémon – 100 Münzen
  • Rare/Selten: Wellenförmiger Stempel mit legendären Pokémon – 200 Münzen
  • Ultra Rare/Ultra selten: Glänzender Mew-Stempel mit einzigartigem Muster – 1.000 Münzen

Meist sammelt ihr innerhalb einer Woche ungewöhnliche und legendäre Stempel. Wer Mew erwischt, sollte nicht lange fackeln und den Stempel wählen. Meist sammelt ihr innerhalb einer Woche ungewöhnliche und legendäre Stempel. Wer Mew erwischt, sollte nicht lange fackeln und den Stempel wählen.

Es ist übrigens möglich, den gleichen Stempel mehrmals zu erhalten. Um die maximale Belohnung aus der Stempelkarte herauszuholen, solltet ihr also nicht nur täglich die entsprechenden Pokémon Center abklappern, sondern auch lieber auf doppelte Stempel statt einer bunten Vielfalt setzen.

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