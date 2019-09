In etwas mehr als einem Monat erscheint Luigi's Mansion 3 für die Switch und wie jetzt aus einer eShop-Beschreibung hervorgeht, wird der Titel auch nach dem Launch mit neuen Inhalten versorgt. Wichtiges Detail dabei: Die DLCs werden nicht gratis, sondern kostenpflichtig sein.

Was sind das für DLCs? Die Hauptstory von Luigi's Mansion 3 wird durch die DLCs nicht erweitert, stattdessen handelt es sich um neue Inhalte für die "ScareScraper" und "Scream Park"-Multiplayer-Modi, in denen ihr unterschiedliche Aufgaben erledigt und euch unter anderem in Teams darum kabbelt, wer die meisten Geister erledigen kann, die meisten Münzen sammelt oder die meisten Ziele zerstört.

Wie umfangreich diese DLCs sein werden und was sie vor allem kosten werden, ist noch nicht bekannt.

6,3 GB Speicherplatz erforderlich

Dafür gibt es jetzt eine finale Info, wie viel Platz ihr auf eurer Switch braucht, wenn ihr Luigi's Mansion (vorab) herunterladen wollt. Insgesamt solltet ihr 6,3 GB freien Speicher haben.

Luigi's Mansion 3 erscheint am 31. Oktober exklusiv für die Switch.