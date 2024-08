Das technisch beeindruckendste Switch-Spiel ist... Tech-Experten küren die optischen Highlights

Link und Samus sind begeisterte Fans von einander.

Die Nintendo Switch ist eine der beliebtesten Konsolen aller Zeiten und hat sich bereits mehr als 140 Millionen mal verkauft. Obwohl der Bekanntheitsgrad von Nintendo und das innovative Design der Konsole – also die Mischung aus Handheld und stationärer Einheit – sicher einen großen Anteil am Erfolg des Geräts haben, sind es unterm Strich vor allem die Spiele, die Groß und Klein begeistern.

Aufgrund der eher mäßigen Leistung der Switch, war die Konsole aber nie für ihre Grafikkracher bekannt, bei Multiplattformtiteln mussten Besitzer*innen sogar in aller Regel die meisten optischen Einschränkungen hinnehmen. Dennoch gab es in den letzten Jahren immer wieder Titel, die auch visuell beeindruckt haben und die Tech-Experten von Digital Foundry haben kürzlich die Spiele mit der besten Grafik gewählt.

Das sind die hübschesten Spiele der Switch

In ihrem Video gehen die Kollegen auf die elf Titel ein, die sie aus technischer Sicht am beeindruckendsten fanden. Dabei geht es aber nicht ausschließlich um die grafische Qualität, auch die Performance fließt in die Bewertung ein. Das ist auch der Grund warum es das Remake von Zelda: Link's Awakening beispielsweise nicht in die Liste geschafft hat, obwohl es richtig hübsch aussah - hier gab es zu viele Probleme mit einer unstabilen Framerate.

Während die ersten zehn Spiele, über die Oliver Mackanzie und John Linneman sprechen, keinem bestimmten Ranking folgen, sehen sie einen Titel ganz klar auf Platz 1. Um die Spannung aber etwas oben zu halten, hier erstmal die Liste der anderen Spiele:

Den Talk, samt aller Gedanken zu den Titeln findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Digital Foundry:

Ein klarer Gewinner, aber was denkt ihr?

Aber nun wollen wir euch gar nicht weiter auf die Folter spannen – auf Platz 1 der technisch beeindruckendsten Spiele auf der Nintendo Switch sieht Digital Foundry Luigi's Mansion 3, was uns auch absolut nicht überrascht. Kollegin Ann-Katrin betitelte den Titel in ihrem Test als "Schaurig schön" und die Tech-Experten loben völlig zurecht unter anderem das tolle Zusammenspiel von Licht und Schatten.

Wir wollen natürlich noch wissen, welches Spiel ihr aus technischer Sicht am beeindruckendsten findet. Stimmt daher doch in unserer Umfrage ab und verteilt bis zu drei Stimmen:

Ist einer der Titel, den ihr wählen wollt nicht in der Liste, schreibt ihn in die Kommentare. Nur eine Einschränkung haben wir: Cloud-Versionen, wie im Fall von Control zählen wir nicht dazu. Anonsten wählt zwischen den Titeln, die euch optisch besonders gefallen oder euch aus technischer Sicht beeindruckt haben.

Wir sind schon gespannt, ob Luigi's Mansion bei euch ebenfalls auf Platz 1 landet oder ob es vielleicht doch ein anderer Titel wird. Auch fiebern wir auf Neuigkeiten zur möglichen Switch 2 hin – immerhin erwarten wir auf Nintendos nächster Konsole auch einen Sprung in Sachen Grafik.

So und jetzt ran an die Buletten, stimmt ab und erzählt uns in den Kommentaren, ob ihr die Auffassung von Digital Foundry teilt und welche Titel ihr ganz vorne seht!