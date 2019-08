"Fräulein" statt "Miss": Die lustigsten Übersetzungsfehler in Videospielen

Bei Lokalisierungen von Videospielen kommt es immer wieder zu kuriosen Übersetzungsfehlern. Das kann an mangelhafter Qualitätssicherung liegen oder daran, dass Wörter ohne Kontext einfach immer gleich übersetzt werden. Was dabei herauskommt, ist manchmal ärgerlich, vor allem aber oft sehr witzig.

Wie zum Beispiel bei Grandia 2, das vor Kurzem mit dem ersten Teil als HD Collection für die Nintendo Switch erschienen ist und einen daneben gegangenen Angriff als Fräulein übersetzt.

Fans sammeln die witzigsten Übersetzungsfehler in Videospielen

Wer in Grandia 2 auf der Switch daneben haut, bekommt in der englischen Fassung ein "Miss" angezeigt. Das heißt, er hat das Ziel verfehlt und eben keinen Treffer gelandet. Im Deutschen steht dort aber "Fräulein", was in diesem Zusammenhang einfach gar nicht passt. Aber es ist natürlich ganz schön witzig.

Die deutsche Lokalisation von Okami war auch eine Klasse für sich! Gab viele Dialog-Perlen, aber diese zwei sind meine zeitlosen Favoriten. pic.twitter.com/w7PFHCEyYN — Thaumana ?? Commissions OPEN (@erlmaiden) August 19, 2019

Unter einem Tweet zu dem Grandia-Patzer erinnern sich viele Fans an andere Übersetzungsfehler. Da wäre zum Beispiel "jetzt im Laden" als Übersetzung für "now loading", wie Twitter-Nutzer Johnny M schreibt.

Der erste Grandia-Teil war aber offenbar auch schon ein steter Quell der Freude, wenn es um Übersetzungen geht:

Mein Favorit war früher immer im ersten Teil dass „Counter“ (= Konter) mit „Zähler“ übersetzt wurde :D und das dramatische „Sis!!“ eines Charas wurde ernsthaft zu „Schwes“ ? — April @ GamesCom '19 (@4gatsu_sauce) August 17, 2019

Auch sehr schön ist dieser Übersetzungsfehler, der Twitter-User Synchro aufgefallen ist:

"Bei Sea of Thieves gibt es bei einer Quest, bei der man Symbole übersetzen muss den Eintrag 'Einstellung Sonne'. Gemeint war aber eigentlich der Sonnenuntergang, weil: Setting Sun. xD"

Ebenfalls bemerkenswert ist der immer wieder vorkommende Übersetzungs-Fauxpas, wenn "building" nicht als "wird gebaut", sondern als "Gebäude" übersetzt wird, wie es Twitter-Nutzer Link the new born Yoshi auf einem Rogue Legacy-Ladebildschirm aufgefallen ist.

I Love Lamp gibt einen extrem amüsanten Patzer in Don't Starve zum Besten:

"Im Spiel Don't starve gab es für einen Log (Holzklotz) lange Zeit die Übersetzung 'Verarbeitungsprotokoll'"

Wer Prison Architect "spielen" will, muss offenbar auf "Wiedergabe" klicken:

Prison Architect.

Seit 7 Jahren ist der "play" button ein "Wiedergabe" Knopf. ;) pic.twitter.com/fPeiarFpJY — Muhrks (@Muhrks) August 17, 2019

Mein persönlicher Favorit: Der Beherrscher! Eigentlich war damit der Controller gemeint.

Everquest 2 hatte wohl auch eine eher gewöhnungsbedürftige Lokalisierung, wie Twitter-Nutzer Human Tuba Solo schreibt:

"wenn ich mich recht entsinne, übersetzte Everquest 2 damals den weisen alten Mann als 'Salbei' und low-level mobs waren 'Kindische Wölfe'"

Ähnlich gut ist dieses Bonmot von Daniel Gibson:

"das ist ja noch schlimmer als 'Unbewusster Körper' (statt 'Bewusstloser') in Dark Project: Der Meisterdieb"

Sehr oft werden auch die "Dessert-Stiefel" aus Final Fantasy 9 erwähnt. "In irgendeinem Spiel" soll auch "Menu" als "Speisekarte" übersetzt worden sein. Auch gut ist die Stornierung von Gegnern:

Ist noch keinem der andere Fehler aufgefallen wenn man den Gegner unterbricht das da dann "stornieren" steht? ? — Andidark (@darko_andi) August 18, 2019

Last, but not least: Die wunderschöne Verwechslung von "cattle" und "kettle":

Ungefähr genauso schlimm? Cattle mit Kettle verwechseln und anstatt „Es tarnt sich als Kessel“, „Es tarnt sich als Kalb“ in das Bestarium schreiben

PASST ?? pic.twitter.com/IB69wnmE2p — Akane @raffle is going (@Akane_sSan) August 17, 2019

Woran liegt's? Selbstverständlich entbrennt in dem Thread auch eine Diskussion darum, wie es dazu kommen kann. Offenbar liegt es vor allem "daran, wie Lokalisierungsprojekte ablaufen" und woran gespart wird.

Nein, sondern mangelnder Kontext und/oder die Tücken der Translation-Memory-Systeme, die einen einmal übersetzten String automatisch bei jedem weiteren Vorkommen identisch übersetzen. Schuld sind jedenfalls nicht die Übersetzer, sondern die (eingesparte?) Qualitätssicherung. — Jalapeno (@JalapenoMunich) August 17, 2019

Fallen euch noch andere, ähnliche Beispiele ein?