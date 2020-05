Mafia 2 - Nachricht auf Twitter macht Hoffnung auf Remaster

"Familie". Mit nur einem Wort brach der offizielle Twitter-Account der Mafia-Reihe am Muttertag sein fast zwei Jahre andauerndes Schweigen. Die große Frage bleibt, was uns die Entwickler mit ihrem Lebenszeichen sagen wollen. Befindet sich etwa eine Fortsetzung in Arbeit oder wird aktuell ein Teil der Trilogie überarbeitet? Dank mehrerer Hinweise aus den vergangenen Monaten können wir zumindest grob abschätzen, in welche Richtung die Reise geht.

Kommt eine Definitive Edition zu Mafia 2?

Nicht nur in den Antworten unter dem Tweet, auch im April ploppte der Name eines echten Action-Klassikers vermehrt in den Schlagzeilen auf - Mafia 2.

Woher stammen die Hinweise? Vergangenen Monat tauchten die Definitive Editions von Mafia 2 und Mafia 3 in der Bewertung des Taiwan Game Rating Committee auf. Hier werden Altersfreigaben ähnlich der deutschen USK vergeben. Registriert wurden die Spiele für PS4, Xbox One und PC.

Family. — Mafia Game (@mafiagame) May 10, 2020

Als Publisher wurde 2K Games angegeben. Entwickelt werden die überarbeiteten Neuauflagen angeblich von Hangar 13, die bereits für den Abschluss der Trilogie verantwortlich waren.

Doch damit nicht genug. Bereits 2019 wurden seitens 2K Games zwei Trademarks registriert. Eines auf den Namen Mafia 2 und ein Trademark, das lediglich MAFIA lautet. Auf einer Investoren-Konferenz gab der Publisher zudem bekannt, dass zwei der eigenen Studios aktuell an unangekündigten Spielen arbeiten, von denen wir "in den kommenden Monaten" noch hören werden. (via VG247)

Nach einem Remaster des SciFi-Shooters Crysis, das noch in diesem Sommer erscheinen soll, könnte uns demnach bald die Ankündigung der Neuauflage eines weiteren Action-Highlights der Last Gen bevorstehen.

Wie sieht es bei euch aus, hättet ihr Lust auf ein Mafia 2-Remaster?