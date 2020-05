Mafia Trilogy bringt alle 3 Spiele auf PS4 & Xbox One zurück

Also doch: Nachdem der Mafia-Twitter-Account alle Möchtegern-Mafiosi unter uns bereits mit vielversprechenden Tweets euphorisch stimmte, hat Publisher 2K nun einen Teaser-Trailer veröffentlicht. Dieser kündigt die Mafia Trilogy an.

Mafia Trilogy kommt - Das steckt drin

Was ist Mafia Trilogy? Kurzum: Eine Sammlung, die alle drei Spiele der Reihe umfasst und auf PS4, Xbox One und PC bringt. Auch wenn die Reihe ihre Spiele sehr einfach betitelt, hier nochmal alle Teile im Überblick:

Ob die Trilogy Mafia und Mafia 2 als Remaster zurückbringt, geht aus dem Teaser nicht explizit hervor, ist aber sehr wahrscheinlich. Mehr Infos erfahren wir am 19. Mai um 18 Uhr, schreibt 2K in der Videobeschreibung.

Wie spielen sich die Mafia-Games? Falls ihr noch gar nichts davon gehört habt: Bei den drei Titeln der Reihe handelt es sich um Action-Spiele im Stile von GTA. Dabei bewegen wir uns stets entweder zu Fuß oder im Auto durch eine frei erkundbare Stadt, folgen einer düsteren, blutigen Kampagne und schießen feindliche Gangster in Third-Person-Perspektive über den Haufen.

Das erwartet euch bei den drei Spielen der Mafia-Reihe

Mafia (1)

Ursprünglicher Release: 2002 für PC, 2004 für PS2 und Xbox

Setting: Lost Heaven (von New York City inspirierte Stadt)

Als Taxifahrer Tommy Angelo steigt ihr in den 30er-Jahren bei der Mafia ein und erlebt die Höhepunkte und Abgründe der Arbeit für die Cosa Nostra in einer lebendigen, frei befahrbaren Stadt.

Mafia 2

Ursprünglicher Release: 2010 (für PS3, Xbox 360, PC)

Setting: Empire Bay (basiert auf New York City, Chicago und San Francsico)

Im Nachfolger des Gangsterspiels erobert ihr als junger Italo-Amerikaner Vito Scarletta in den 40er und 50er-Jahren die Mafiakrone der fiktiven Metropole Empire Bay. Mafia 2 ist kein Open-World-Spiel im eigentlichen Sinne, sondern "nur" ein Actionspiel in einem verdammt großen Level. Abgesehen von den Missionen gibt es in der Spielwelt nämlich nichts zu tun.

Das macht aber nichts, denn Mafia 2 erzählt eine fesselnde Gangstergeschichte, die ihr ohne Minispiele, Stunt-Rampen und sammelbare Tauben fesselt.

Mafia 3

Ursprünglicher Release: 2016 (PS4, Xbox One, PC)

2016 (PS4, Xbox One, PC) Setting: New Bordeaux (von New Orleans inspiriert)

Mafia 3 entführt uns als Lincoln Clay in die von New Orleans inspirierte Stadt New Bordeaux des Jahres 1968. In den USA herrscht noch die Segregation zwischen Schwarzen und Weißen, in Südostasien tobt der Vietnamkrieg. Inmitten dieser Unruhen spielen wir Lincolns Aufstieg in der afroamerikanischen Mafia nach.

Das Action-Spiel lebt insbesondere von der großartigen Inszenierung und starken Schauspielern, krankt aber an monotonem Open World-Gameplay. Die Spielwelt dient letztendlich nämlich nur als Kulisse und hat außer der spannenden Kampagne nicht viel zu bieten.

Kurzum: Wenn es einen Grund gibt, sich auf die Trilogy zu freuen, dann ist es der Fakt, Mafia 2 nochmal auf der PS4 und Xbox One erleben (oder nachholen) zu können. Dank spannender Geschichte und fantastischer Inszenierung gehört Teil 2 unter vielen Fans zum besten Spiel der Reihe.