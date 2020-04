Mafia 2 hat bereits fast zehn Jahre auf dem Buckel. Zeit also für eine Neuauflage? Es scheint so, als dürfen sich Spieler darauf freuen, bald auf der PS4 in die Rolle von Vito Scaletta zu schlüpfen und die fiktive Stadt Empire Bay der 1940er und 1950er Jahre unsicher zu machen.

In Südkorea wurde vom Game Rating and Administration Committee of Korea eine Mafia 2 Definitive Edition für die PS4 eingestuft. Das ist ein recht guter Hinweis darauf, dass eine solche Version des Action-Klassikers wirklich kommt. Denn im März tauchte über dieses Ratings Board das Remaster von Call of Duty: Modern Warfare 2 auf. Und mittlerweile ist der Shooter tatsächlich für die PS4 erschienen.

Offiziell bestätigt hat Publisher 2K Games dies aber noch nicht. Zudem ist nicht ersichtlich, was diese Definitive Edition ausmacht. Handelt es sich um ein Remaster? Oder ist es einfach das bekannte Spiel mit allen DLCs? Zu diesen gehören:

Mafia 2: Betrayal of Jimmy

Mafia 2: Joe's Adventure

Mafia 2: Vegas Pack

Mafia 2: Greaser Pack

Mafia 2: War Hero Pack

Mafia 2: Renegade Pack

Mafia 2: Jimmy's Vendetta

Achtung, Gerücht: Wir haben bei 2K Games um eine Stellungnahme gebeten und werden den Text updaten, sobald wir eine Antwort erhalten.

Rückkehr nach Empire Bay

Worum geht's in Mafia 2? Das Actionspiel erschien im August 2010 für PC, Playstation 3 und Xbox 360. Der junge Vito Scaletta tritt der US Army bei, um wegen eines Raubüberfalls nicht ins Gefängnis wandern zu müssen. Bei seinem Einsatz in Sizilien gerät er in Kontakt mit der sizilianischen Mafia.

Nach seiner Freistellung vom Wehrdienst erledigt Vita zurück in der Stadt Empire Bay diverse Aufgaben für die Untergrundorganisation, um die Geldschulden seines Vaters abzubezahlen. Dadurch gerät er immer mehr auf die schiefe Bahn und wird in die Machenschaften der Mafia verstrickt.

0 0 Mehr zum Thema Dürfen Fans auf Mafia 4 & ein Remaster von Mafia 2 hoffen?

Ein "historisches GTA": Vom Gameplay erinnert Mafia 2 etwas an die GTA-Reihe. Ihr erkundet die große Stadt Empire Bay, erledigt dort Aufgaben, liefert euch heiße Feuergefechte und sogar Verfolgungsjagden mit dem Auto. Mafia 2 konnte seinerzeit mit einer spannenden Story und Charakteren überzeugen, die den Spielern in Erinnerung geblieben sind.

Eine Neuauflage von Mafia 2 könnte ein großes Publikum finden. Viele Fans der Action-Reihe wünschen sich einen Ableger, der wieder an die Qualität des zweiten Teils heranreicht. Mafia 3 aus dem Jahr 2016 konnte Spieler dahingehend nicht so recht überzeugen und ein vierter Teil ist noch nicht in Aussicht. Eine Definitive Edition käme damit also genau richtig. Vor allem, da Neuauflagen von Spiele-Klassikern derzeit recht beliebt sind.