Großer Magic the Gathering Sale bei Amazon: Zahlreiche Kartensets jetzt zu Toppreisen im Angebot

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt haufenweise Magic the Gahtering-Karten günstig sichern.

Amazon hat einen Magic the Gathering Sale gestartet, durch den ihr zahlreiche Sets des Sammelkartenspiels zu günstigen Preisen bekommen könnt. Der Rabatt liegt in der Regel bei 15 oder 24 Prozent. Das mag erst mal nicht nach viel klingen, aber dabei muss man bedenken, dass Amazon gerade bei den weniger stark reduzierten Sets zum Teil ohnehin schon deutlich günstiger war als andere Shops. Hier geht’s zur Übersicht:

Amazon macht bislang übrigens keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gültig sind. Sie könnten also jederzeit wieder verschwinden. Beachten solltet ihr außerdem, dass es sich in vielen Fällen um die englische Version der Karten handelt. Schaut also vor dem Kauf genau hin, falls das ein Problem für euch sein sollte.

Welche Kartensets gibt’s im Angebot?

Im Amazon-Sale finden sich einige umfangreiche Kartenpakete, zum Beispiel das Magic the Gathering Unfinity Draft Display mit 505 Karten.

Die Auswahl der reduzierten Kartensets reicht von kleinen Einsteiger- und Boosterpacks bis hin zu umfangreichen Boosterboxen mit hunderten Magic-Karten. Zumeist handelt es sich dabei um noch relativ aktuelle Sets aus 2022. Hier haben wir euch ein paar der Highlights herausgesucht:

Bei den Ende 2022 erschienenen Unfinity-Karten handelt es sich, wie schon bei früheren Sets mit dem Präfix „Un-“, gewissermaßen um eine Comedy-Edition mit vielen abgedrehten Karten voller witziger Anspielungen, die sich diesmal stark um das Thema Science Fiction drehen.

Düsterer und blutiger geht es bei Innistrad: Blutroter Bund zu. Hier bekommt ihr Karten im Gothic-Horror-Stil mit Vampirthematik. The Brothers’ War (in der deutschen Version „Krieg der Brüder“) dreht sich um die Invasion Dominarias und den Verrat in den Reihen der Verteidiger - ein wichtiges Ereignis in der Magic-Lore, das schon in früheren Sets ein Thema war.

