Man of Medan - Spielzeit bekannt, Wiederspielwert soll hoch sein

Man of Medan ist das nächste Horror-Adventure von Supermassive Games, die bislang unter anderem für den PS4-Titel Until Dawn verantwortlich zeichneten. Und ähnlich wie das wird auch Man of Medan hauptsächlich auf eine Story mit vielen Entscheidungen setzen, die den Verlauf der Geschichte in unterschiedliche Bahnen lenken.

Jetzt hat sich Tom Heaton, der Game Director des Spiels, in einem Interview zur Spielzeit von Man of Medan geäußert. Und seiner Angabe nach liegt das Spiel in einem Rahmen, der für dieses Genre durchaus üblich ist.

"Die Spielzeit beträgt 4 bis 5 Stunden, eher mit Tendenz zu 5 Stunden. Das ist eine gute Länge für eine verzweigte Geschichte wie diese. Es ist länger als ein Film, aber ein Spiel hat auch ein anderes Tempo."

Entscheidungen erhöhen Wiederspielreiz

Natürlich meint Heaton hier die Spielzeit für einen Durchgang. Und ähnlich wie bei Until Dawn wird es hier wohl kaum bei einem Durchgang bleiben.

"Weil es sich so verzweigt, ist der Wiederspielwert sehr hoch. [...] Wir denken, dass die Leute das Spiel sehr oft spielen werden und versuchen, den kompletten geheimen Content zu finden. "

Das erneute Spielen der Geschichte mit anderen Entscheidungen machte schon in Until Dawn einen großen Reiz aus. Bei Man of Medan wird das offenbar nicht anders sein.

Man of Medan erscheint am 30. August für die PS4, Xbox One und den PC.