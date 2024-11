Bekannter Mangaka zeichnet Krillin aus Dragon Ball mit einer Nase und entschuldigt sich dafür bei Akira Toriyama

Der Grund für Krillins Nase auf dem Manga-Cover-Tribut ist der realitische Zeichenstil des Mangakas.

Dragon Ball feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum, was dessen Schöpfer Akira Toriyama leider nicht mehr mitbekommen wird. Das Magazin Shonen Jump feiert dieses Jubiläum aktuell mit besonderen Manga-Covers, die verschiedene Mangaka angelehnt an die ursprünglichen Covers von Dragon Ball gezeichnet haben. Eines davon verleiht Krillin plötzlich einen Riecher.

Mangaka verleiht Krillin Nase - und entschuldigt sich dafür

Als es an der Zeit wurde, das 24. Manga-Cover von Dragon Ball neu zu gestalten, setzte sich der Mangaka Masanori Morita an dessen Illustration. Er ist unter anderem für Werke wie Rookies, Good-for-Nothing Blues und Zashisu bekannt. Außerdem sticht sein Zeichenstil gegenüber anderen Mangas durch seine realistische Art hervor.

Anhand dieses Bildes könnt ihr euch anschauen, welches Cover Morita neu interpretieren durfte:

Das japanische Cover des 24. Dragon-Ball-Mangas.

Wenn ihr Dragon Ball gelesen oder Dragon Ball Z geschaut habt, dürfte euch das Cover direkt verraten, zu welcher Saga es gehört. Son Goku befindet sich im Zentrum des Bildes, während hinter ihm sein Sohn Son Gohan, Krillin und Vegeta alle direkt die Leserschaft anblicken. Das erinnert an die nervenaufreibende Namek-Saga. Konkret befinden sich die Z-Krieger in diesem Band noch im Kampf gegen Rikoom vom Ginyu Sonderkommando.

So sieht die Neuinterpretation des 24. Dragon-Ball-Manga-Covers von Mangaka Masanori Morita aus:

In Moritas Version schauen dieselben vier Charaktere grimmig die Leserschaft an, wobei Son Gohan und Krillin die Plätze getauscht haben. Bei Krillin hat sich aber noch etwas verändert: Er besitzt nun eine Nase. Die hat Morita natürlich in seinem Tweet, in dem er sein Cover für Dragon Ball teilt, ebenfalls thematisiert:

„Dragon Ball-Illustration, die ich für den stärksten Jump zeichnen durfte, der gerade im Handel ist. Tut mir leid, dass ich die Nase von Krillin gezeichnet habe, Toriyama-sensei.“

Während sich die Entschuldigung vor allem auf einer unschuldigen, augenzwinkernden Stufe zu befinden scheint, erinnert sie abermals an den Humor von Akira Toriyama. Es hat nämlich einen Grund, dass Krillin keine Nase hat.

Dieser ist richtig absurd und zeigt, dass sich Toriyama selbst nicht immer ganz ernst genommen hat. Krillin hat nämlich keine Nase, weil er sie einfach nicht braucht. Er könne die Luft zum Atmen ganz einfach über seine Haut aufnehmen.

In diesem Artikel erklärt euch Kollegin Myki mehr über die Hintergründe von Krillins fehlender Nase und an welchen Stellen im Manga beziehungsweise Anime das thematisiert wird:

Im selben Rahmen wie die Cover-Aktion teilen manche Mangaka – darunter auch Morita – Anekdoten über die Veröffentlichung ihrer eigenen Werken neben der Branchen-Größe Dragon Ball. Morita zeigt sich dabei ambitioniert in seinen jungen Jahren. In Beliebtheits-Abstimmungen wollte er Dragon Ball unbedingt einholen und als eines seiner Werke eine Woche auf 350 Stimmen kam, sah er sich als sicheren Sieger der Angelegenheit.

Danach musste er feststellen, dass Dragon Ball auf satte 700 Personen gekommen war, was damals für eine Niederlage und heutzutage für eine Anekdote sorgt. Vor allem wünsche sich Morita aber, dass er diese Geschichte mit Toriyama bei einem Getränk seiner Wahl teilen könnte. Ein Wunsch, der leider nicht mehr wahr wird.

