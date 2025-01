"Wurde ich gerade reingelegt, einen Isekai anzuschauen?"- Neuer Hit-Anime des Jujutsu Kaisen-Studios überrascht Fans mit unerwartetem Plottwist

Die Protagonistin in Mappas neuem Anime Zenshu bekommt magische Kräfte. (Bild: © Mappa)

Meistens ist es ein Truck oder ein Autounfall: Anime-Protagonist*innen in Isekai-Serien sterben im Großteil der Fälle bereits in den ersten Episoden und werden dadurch in einer anderen Welt wiedergeboren. Sobald also "Wiedergeburt in einer anderen Welt" oder derartiges in der Beschreibung einer neuen Anime-Serie steht, wissen Zuschauer*innen Bescheid, auf was sie sich einlassen.

Bei dem neuen Original-Anime Zenshu aus dem Hause Mappa, dem Studio hinter Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen und anderen berühmten Serien, wurde das bekannte Isekai-Stilmittel als ein unerwarteter Plottwist eingebaut und hat Anime-Fans unglaublich überrascht.

Schließlich stand nichts in der Beschreibung des Animes davon, dass die Protagonistin sich innerhalb der ersten sechs Minuten in Episode 1 an ihrer Bento Box verschlucken und in einer anderen Welt aufwachen würde.

Mappa macht sich das beliebte Genre zunutze und Zenshu wird schon nach 6 Minuten zum Isekai

Isekai-Serien haben dank des Animes zu Sword Art Online aus dem Jahr 2012 enorm an Popularität gewonnen. Das Genre hat sich sogar so weit ausgebreitet, dass die Anime-Community bereits von einem übersättigten Markt spricht und sich sogar weniger davon wünscht.

Daher haben viele Fans generell heutzutage eher eine negative Reaktion, sobald ein neuer Anime den Isekai-Tag mit sich bringt oder von Reinkarnation oder Wiedergeburten in einer anderen Welt spricht.

Das Isekai-Genre ist übersättigt und es erscheinen immer wieder neue Serien mit der Prämisse der Wiedergeburt. (Bild: © Crunchyroll)

Der neue Anime Zenshu von Studio Mappa scheint sich genau diesen "Protagonist*in stirbt und wacht in einer anderen Welt auf"-Trope auf eine andere Weise zunutze gemacht zu haben. Bevor der bereits von Fans gehypte Anime die erste Episode veröffentlichte, gab es mehrere Trailer und eine Beschreibung zur Serie, die Anime-Fans auf eine falsche Fährte gelockt haben.

Hier könnt ihr einen der Trailer Zenshu anschauen und euch einen eigenen Eindruck des Animes machen:

1:15 In dieser neuen Crunchyroll-Serie schaut ihr einen Anime im Anime & lernt, was es bedeutet zu lieben

Autoplay

Die Beschreibung spricht von einem Romance-Comedy-Anime, in dem die überarbeitete Animatorin und Regisseurin Hirose Natsuko nach einem erfolgreichen Hit-Anime bereits an einem neuen Projekt arbeitet. Dabei steckt sie aber am Storyboard fest und scheint mit ihrem Latein am Ende zu sein.

Diese Zusammenfassung lässt nicht erahnen, dass Hirose in der ersten Folge nach wenigen Minuten an ihrem Essen erstickt und sich in der Welt ihres allerliebsten Kindheits-Animes "The Tale of Perishing" wiederfindet.

Neue Anime-Serie macht den Isekai-Trope zum Plottwist der Geschichte und Zuschauer*innen haben es nicht kommen sehen

Der plötzliche Plottwist bereits zu Beginn der Serie, in der Fans eher mit einem Drama oder einer Comedy-Romanze im alltäglichen Leben gerechnet hatten, hat natürlich bei Zuschauer*innen gehörig für Überraschung gesorgt und den Anime nach Release der ersten Folge am 5. Januar direkt zum Gesprächsthema gemacht.

In einem Reddit-Beitrag hat Anime-Fan und Foren-Nutzer*in AutoLovepon zur Diskussion der ersten Folge von Zenshu angeregt. Dort konnte die Community in den Kommentaren über ihre ersten Eindrücke des Animes sprechen und die Meinungen scheinen gespalten zu sein.

Wo viele Fans die unglaublich flüssigen und atemberaubend schönen Animationen loben, bleiben andere durch den unerwarteten Isekai-Einschub etwas verwirrt zurück.

In der Fantasie-Welt des Animefilms kann Natsuko ihr Talent als Animatorin als übernatürliche Kraft einsetzen. (Bild: © Mappa)

Der Großteil der Zuschauer*innen nimmt den plötzlichen Plottwist aber anscheinend positiv auf. Zenshu liefert den Kommentaren nach einen erfrischenden Ansatz in das übersättigte Isekai-Genre.

Hier sind einige Kommentare aus dem Reddit-Beitrag:

“Wurde ich gerade reingelegt, einen Isekai anzuschauen?”

Von Drill_Dr_ill

“Bin komplett blind in die Serie hineingegangen und keine Ahnung gehabt, dass es ein Isekai ist. Habe eigentlich einen Anime über eine überarbeitete Animatorin erwartet, trotzdem war es gut.”

Von Eliv

“Hey, dieser Start hat mich schon gepackt. Ich war gerade dabei, mich an ein Arbeitsplatz-Drama zu gewöhnen und dann plötzliches Isekai.”

Von Muffin-zetta

"Aufgrund der Synopsis hatte ich keinen Isekai-Eindruck und habe mich eigentlich auf eine Romanze-Komödie vorbereitet."

Von PeaceAlien

Ein anderer Teil der Community glaubt jedoch, dass es sich bei Zenshu nicht um einen traditionellen Isekai handelt. Nach ihren Theorien wurde nicht ausdrücklich gesagt oder gezeigt, dass Natsuko gestorben ist, was eigentlich bei solchen "Wiedergeboren in einer anderen Welt"-Animes so üblich ist. Es wurde lediglich gezeigt, wie Natsuko in der Animefilm-Welt aufgewacht, nicht wie sie gestorben ist.

Disclaimer: Das Animationsstudio Mappa stand schon öfter in der Vergangenheit unter anderem für ihre Arbeit an Jujustu Kaisen, Attack on Titan, Chainsaw Man und anderen Serien in der Kritik. Mitarbeiter*innen des Studios haben im Jahr 2023 lautstark ihre Unzufriedenheit über das Arbeitsklima geäußert, das zu Schäden an ihrer mentalen Gesundheit geführt hat.

Laut Zuschauer*innen hat es eher den Anschein, dass Natsuko sich in einer Traumwelt befindet. Es ist auch möglich, dass sie im Laufe der Serie zwischen den beiden Welten springen, um sich genug Inspiration für ihr eigenes Anime-Projekt zu holen.

Wie die Geschichte rund um Natsukos kreative Sackgasse weitergeht und ob sie wirklich in dieser Welt stecken bleibt wie in einem Isekai, werden die zukünftigen Folgen verraten.

Hier könnt selbst einen Blick auf Mappas neue Anime-Serie Zenshu werfen

Zenshu ist auf Crunchyroll verfügbar und alle Episoden findet ihr im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln oder komplett auf Deutsch synchronisiert. Wie viele Folgen Season 1 beinhaltet und ob es eine zweite Staffel geben wird, ist bisher noch unbekannt.

Wie ist eure Meinung zu Isekai-Animes und welche Serien stehen bei euch im Januar auf der Watch-List?