Super Mario Bros.-Film hat endlich Release-Termin auf Netflix

Der Mario-Film hat einen Netflix-Termin.

Der Super Mario Bros.-Film entpuppte sich im Frühjahr 2023 als riesiger Kinoerfolg und kann in Deutschland aktuell unter anderem bei WOW und Amazon Prime gestreamt werden. Das Filmmagazin Deadline will nun den Netflix-Release des kunterbunten Klempner-Streifens erfahren haben.

Super Mario Bros.-Film streamen: Wann erscheint der Film auf Netflix?

Auf Netflix verfügbar ab 03. Dezember 2023 (laut Deadline)

Netflix-Streaming von Mario Bros. auch in Deutschland? Das von Deadline genannte Datum bezieht sich auf die USA. Ob der 3. Dezember 2023 auch für den deutschen Markt gilt, ist bislang unklar. Wir haben bei der PR-Abteilung des Streaminganbieters nachgefragt, ob der Animationsfilm im nächsten Monat ebenfalls in Deutschland auf Netflix gestreamt werden kann.

Schaut euch hier den finalen Kino-Trailer zum Super Mario Bros.-Film an:

1:32 Der Super Mario Bros. Film - Der finale Trailer vor Kinostart ist da - Der finale Trailer vor Kinostart ist da

Wie der Film bei Fans und Kritikern ankommt, haben wir in diesem GamePro-Artikel für euch aufbereitet:

Mehr zum Thema Super Mario Bros.-Film kommt bei Kritik durchwachsen an, Fans lieben ihn von David Molke

Und hier findet ihr die GamePro-Kritik zu Super Mario Bros.:

Mehr zum Thema Der Super Mario-Film macht genau was er soll, aber erwartet nicht zu viel von Annika Bavendiek

Darum geht es in der Filmumsetzung: Im Super Mario-Film landen der schnauzbärtige Klempner und dessen Bruder Luigi versehentlich im Mushroom-Kingdom. Luigi wird allerdings vom Fiesling Bowser gefangen genommen und nun liegt es an Mario, seinen heißgeliebten Bruder zu befreien. Dabei stehen ihm unter anderem Prinzessin Peach, Toad und Donkey Kong zur Seite.

Zelda Live-Action-Film kommt,

Übrigens hat Nintendo Anfang der Woche eine Live Action-Umsetzung von The Legend of Zelda angekündigt. Es wird also bald einen Kinofilm rund um Link, Ganon, Zelda und Co. mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern geben. Infos zum Start des Streifens sowie zum Start gibt es noch nicht.

Fans haben allerdings schon genaue Wünsche was die Besetzung betrifft: So wird unter anderem Tom Holland in der Rolle als Link gefordert. Mehr dazu im oben verlinkten GamePro-Artikel.

Werdet ihr euch den Mario-Streifen auf Netflix anschauen?