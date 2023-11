Offiziell angekündigt: Zelda bekommt einen Live Action-Film und Fans haben einen großen Wunsch für den Link-Schauspieler

Zelda bekommt wirklich einen Live Action-Film.

Nach Super Mario Bros. bringt Nintendo das nächste große Franchise auf die große Leinwand: Ja, es passiert wirklich – ein Live Action-Film (also ein Film mit echten Schauspieler*innen!) zu The Legend of Zelda ist in Arbeit.

Start und Cast noch geheim: Wann der Zelda-Film in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt. Ebenso wenig steht die Besetzung fest. Wer Link, Zelda und Co. spielen wird, steht noch komplett in den Sternen.

Was wir über den Live-Action-Film zu Zelda wissen

Producer: Als Producer ist abermals Shigeru Miyamoto am Film beteiligt, der schon für den Super Mario Bros.-Film verantwortlich zeichnete. Als Produktions-Partner stehen ihm Avi Arad und dessen Filmstudio Arad Productions zur Seite

Als Producer ist abermals Shigeru Miyamoto am Film beteiligt, der schon für den Super Mario Bros.-Film verantwortlich zeichnete. Als Produktions-Partner stehen ihm Avi Arad und dessen Filmstudio Arad Productions zur Seite Regie: Als Regisseur für den Zelda-Film wurde Wes Ball bestätigt, der unter anderem bei den Maze Runner-Streifen Regie führte.

Wer ist Avi Arad? Der Producer kennt sich definitiv aus, wenn es darum geht, Comics und Videospiele zu Verfilmen. Arad zeichnete für die Produktion zahlreicher Marvel-Verfilmungen (unter anderem Venom, Spider-Man: A New Universe und Iron Man) verantwortlich. Zudem war er der Producer des 2022 veröffentlichten Uncharted-Films.

Der Film wird zum Großteil von Nintendo (über 50%) finanziert, aber auch von Sony Pictures Entertainment beteiligt sich an der Finanzierung.

Zelda-Fans wünschen sich Tom Holland als Link

Die Besetzung für den Zelda-Film ist noch völlig offen, wenn es um den Schauspieler für Link geht, dann haben viele Fans aber schon einen klaren Wunsch: Tom Holland! Dieser spielte bereits den jungen Nathan Drake in Uncharted.

Holland ist natürlich nicht offiziell für die Rolle bestätigt, komplett abwegig klingt der Wunsch aber nicht. Immerhin hat der britische Schauspieler bereits mit Avi Arad beim Uncharted-Film zusammengearbeitet.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was sind eure Wünsche und Erwartungen an den kommenden Zelda-Film und habt ihr generell Lust auf eine Live Action-Verfilmung? Und an dieser Stelle wollen wir natürlich auch von euch wissen, welche Schauspielerinnen und Schauspieler ihr euch für Zelda, Link, Ganon und Co. wünscht!