Wenn Mario britisch und richtig schlecht drauf wäre, könnte er sich vielleicht so wie hier anhören...

Die altbekannte Stimme von Super Mario hängt den Job an den Nagel: Charles Martinet tritt nach über 30 Jahren von dieser Rolle zurück. Das heißt natürlich, dass sich das Internet jetzt den Kopf darüber zerbricht, wer stattdessen gut dafür geeignet sein könnte.

Eine ganz besondere Person meldet sich direkt auch mit einem Vorsprechen und einer wirklich überraschenden Herangehensweise. Ben Starr (Clive aus Final Fantasy 16) nimmt die Sache entweder gar nicht oder zu ernst.

Ben Starr liefert die beste (und nicht ganz jugendfreie) Bewerbung ab

Mit sehr viel Humor: Dass diese Aufnahmen hier nicht ganz ernst genommen werden sollten, dürfte außer Frage stehen. Denn Ben Starr klingt so gar nicht nach Super Mario und verstellt auch kein bisschen seine tiefe, schöne Stimme. Aber am besten seht und hört ihr erst einmal selbst:

Das Beeindruckendste daran ist wohl, wie ernst Ben Starr dabei bleiben kann. Aber vielleicht hat er seine Lachanfälle, bei denen er in Tränen ausgebrochen ist, auch einfach nur zwischendurch rausgeschnitten. Das Ergebnis dieser Bewerbung fällt jedenfalls wirklich, wirklich absurd aus und könnte kaum witziger sein.

Die Reaktionen fallen entsprechend aus und amüsiert die Menschen nicht nur, sondern lässt einige auch kreativ werden. Sehr schön ist zum Beispiel, wie Ben Starrs Mario-Version hier in seine tatsächliche Final Fantasy 16-Rolle eingebaut wurde:

Falls Nintendo also jemals umdenken sollte und Super Mario als düsteren, harten Film à la The Dark Knight oder Sin City auf den Markt bringen will, hätten sie hier jedenfalls schon ihren perfekt geeigneten Mann für die Rolle – sorry, Chris Pratt. Wenn das übernächste Mario-Spiel eher so ein Max Payne wird, könnte das mit Ben Starr ebenfalls sehr gut funktionieren.

Das halten wir allerdings für extrem unwahrscheinlich, wenn wir uns das neueste angekündigte Spiel Super Mario Bros. Wonder anschauen. Darin erleben Toad, Peach, Mario und Co. wieder in 2D ihre Abenteuer und es gibt ein neues Power-Up, das Mario zum Elefanten macht.

Wie gefällt euch Ben Starrs Mario-Version?