Mario-Hit für 14€: Dieses Switch-Spiel gibt's ab heute zum Schnäppchenpreis im Sonderangebot!

Zum aktuellen Schnäppchenpreis lohnt es sich auf jeden Fall, dieses Mario-Spiel noch nachzuholen.

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Große Reise durch die Galaxie: Das ist der günstige Mario-Hit!

Mario + Rabbids: Sparks of Hope lässt euch nicht nur in Taktikkämpfen antreten, sondern auch bunte Planeten erkunden.

Wir sprechen hier von Mario + Rabbids Sparks of Hope, in dem Mario mit seinen Freunden und den Rabbids aus dem Hause Ubisoft quer durch die Galaxie reist, um den niedlichen Sparks zu Hilfe zu eilen. Dabei erkunden sie abwechslungsreiche, bunte Planeten, die jede Menge Schätze, verborgene Geheimnisse, schräge Bewohner und auch die verschiedensten Minispiele bereithalten.

Der Kern des Spiels sind wie schon im Vorgänger Mario + Rabbids Kingdom Battle die rundenbasierten Taktik-Gefechte, in denen ihr im XCOM-Stil stets mit einer kleinen Gruppe von Charakteren antretet und dabei sowohl die Deckungsmöglichkeiten als auch die Spezialfähigkeiten jeder Figur geschickt ausnutzen müsst. Ihr könnt sogar die Skills zweier Charaktere zu besonders effektiven Kombo-Attacken verknüpfen.

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Autoplay

Im Vergleich zum ersten Teil ist Mario + Rabbids Sparks of Hope ein gutes Stück komplexer, vor allem beim Fortschrittssystem: Nun hat nämlich jeder eurer Charaktere seinen eigenen Skilltree, durch den ihr im Spielverlauf seine Fähigkeiten an eure Lieblingstaktiken anpassen könnt. Außerdem ist die Spielwelt diesmal deutlich offener, sodass ihr mehr Raum zur freien Erkundung habt.

Alles in allem ist Mario + Rabbids Sparks of Hope eine klare Kaufempfehlung für alle, die auch nur ein kleines bisschen was mit Rundentaktik anfangen können. Das gilt übrigens unabhängig davon, ob ihr Mario + Rabbids Kingdom Battle gespielt habt oder nicht. Wie üblich bei Mario-Spielen ist die Story eher simpel gehalten und problemlos ohne Vorwissen zu begreifen.