Mario Kart 8 Deluxe bekommt eine Berlin-Strecke und ich kann sie förmlich riechen

Anfang Dezember veröffentlicht Nintendo die dritte DLC-Welle des Booster-Streckenpasses für Mario Kart 8 Deluxe. Dann dürfen wir endlich wieder über neue Kurse flitzen, wobei der Großteil davon natürlich Neuauflagen älterer Pisten sind. Dass ich mich auf zwei davon ganz besonders freue, hatte ich ja bereits in einer anderen Kolumne erzählt, in diesem Artikel möchte ich allerdings auf einen anderen, in meinen Augen ziemlich besonderen, Kurs eingehen.

Und zwar geht es um die Berlin-Strecke, die Bestandteil des Mond-Cups sein wird und die einige von euch schon aus dem Mobile-Titel Mario Kart Tour kennen dürften. Und auch wenn der "Neu"-Faktor dementsprechend eher gering ist, finde ich es nach wie vor ziemlich abgefahren, in Mario Kart 8 Deluxe zukünftig durch die deutsche Hauptstadt brettern zu können. Denn wer selbst einmal in Berlin war, wird am Rand des Kurses viele bekannte Sehenswürdigkeiten wieder entdecken.

Tobias Veltin Tobias Veltin ist seit 2009 Redakteur bei der GamePro. Seine Lieblings-Genres sind Shooter und Rennspiele und auch abseits von Videogames sind Spiele seine große Leidenschaft. Er liebt Fußball und Billard und erweitert stetig seine Brettspielsammlung. Mit der gleichnamigen Biermarke hat er übrigens nichts zu tun. Leider.

Das geht vom Brandenburger Tor über das Rote Rathaus bis hin zur Berliner Mauer oder dem Hauptbahnhof. Und dadurch, dass ich an all diesen Orten schon mal geestanden habe, fühlt sich die Berlin-Stecke in Mario Kart näher, vertrauter an als ich es normalerweise aus Fun-Racern gewohnt bin. Und das dann stellenweise sogar so sehr, dass ich sie fast schon riechen kann, wie in der Überschrift erwähnt.

Ein Detail der Strecke stinkt in der Realität bestialisch

Denn: Die Berlin-Strecke in Mario Kart führt zumindest in einer Variante auch über die markante Oberbaumbrücke bzw. daran vorbei. Und da die in unmittelbarer Nähe des Berliner Webedia-Büros liegt, bin ich mit der Brücke relativ gut vertraut. Zwar nicht so sehr wie meine direkten Berliner Kolleg*innen, aber doch so sehr, dass ich immer wenn ich dieses Gebäude sehe, sofort den beißenden Uringeruch in der Nase habe, dem man auf der Brücke eigentlich nicht entgehen kann. Also ein eher unschönes Detail eines optisch beeindruckenden Bauwerks.

Natürlich ist mir klar, dass das in Mario Kart 8 Deluxe nicht abgebildet werden kann, Geruchsfernsehen gibt es ja bekanntermaßen noch nicht. Und selbst wenn, hätte Nintendo vermutlich den Teufel getan und die Oberbaumbrücke derart realitätsnah ins Spiel gepackt. Aber generell zeigt mir dieser Fakt und diese Verbindung, dass die Berlin-Strecke zumindest für mich etwas außergewöhnliches sein wird. Schlicht, weil ich viele Orte daraus mit echten Sinneseindrücken verbinde.

Was haltet ihr von den "echten" Strecken in Mario Kart 8 Deluxe?