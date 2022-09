Mario Kart 8 Deluxe: Alle freischaltbaren Fahrzeugteile in der Übersicht

Mario Kart 8 Deluxe gehört auch einige Jahre nach seinem Release immer noch zu den absoluten Dauerbrennern auf Nintendos Switch. Der Fun-Racer punktet neben seiner herausragenden Spielbarkeit vor allem auch mit einem gewaltigen Umfang, der ihn zum größten der bisherigen Seriengeschichte macht.

Praktisch: In der Deluxe-Variante ist vieles von Beginn an freigeschaltet, ihr habt also beispielsweise direkt Zugriff auf alle Cups und Strecken sowie fast alle Charaktere im Fahrerlager. Die einzige Ausnahme ist Gold-Mario, für den wir einen separaten Guide erstellt haben.

Fahrzeugteile freischalten ist simpel, braucht aber Zeit

Etwas anders sieht es bei den Fahrzeugen und -Teilen aus. Mario & Co. können nämlich mit unterschiedlichsten Vehikeln über die Pisten flitzen. Hier ist aber der Großteil zu Beginn des Spiels noch gesperrt, ihr müsst die Teile erst freischalten.

Wie funktioniert diese Freischaltung? Ganz einfach: Indem ihr Münzen sammelt. Fahrt während der Rennen einfach über die funkelnden Goldstücke, um sie einzusacken, das Spiel zählt diese dann automatisch für euch. Die Freischaltung eines Teils erfolgt alle 30 Münzen. Geht ihr danach ins Fahrzeugauswahl-Menü, wird euch das neue Teil angezeigt und den Optionen hinzugefügt. Ab 450 insgesamt gesammelten Münzen gibt es erst alle 50 weiteren ein zusätzliches Teil, ab 1500 alle 100.

Wichtiger Hinweis: Es ist komplett zufällig, welches Teil bei welcher Münzsumme freigeschaltet wird. Ihr könnt also beispielsweise nicht auf den Wolkenballons "sparen", weil es den bei genau 250 Münzen gibt, stattdessen wird das Teil irgendwann der Auswahl hinzugefügt.

Wie viele Münzen brauche ich insgesamt? Um wirklich alles freizuschalten, müsst ihr satte 5000 Münzen sammeln. Dementsprechend werdet ihr einige Zeit beschäftigt sein, bis ihr alle Teile freigeschaltet habt.

Falls ihr wissen wollt, wofür die Münzen auch noch nützlich sind, empfehlen wir euch diesen Artikel:

Die Fahrzeugteile im Überblick

Generell unterscheiden sich die Fahrzeugteile in Mario Kart 8 Deluxe in 3 Kategorien:

Chassis

Reifen

Gleiter

Wie viele Teile gibt es insgesamt? Zusammen mit den Goldteilen gibt es in Mario Kart 8 Deluxe in Summe 40 Chassis, 21 Reifen und 13 Gleiter. Hier sind alle in der Übersicht:

Chassis Reifen Gleiter Standard-Kart Standard Sonnenschirm Turboflitzer Klein Wario-Gleiter Katzen-Cabrio Riesig Wolkenballons Dreirad-Bolide Metall Gleitschirm U-Kart Slick Fallschirm Rennwagen Rallye Feisthörnchen Cool-Cabrio Knopf Bowser-Gleiter Pünktchen-Kart Holz Segelflieger Kirmes-Droschke Schwamm Blumengleiter PS-Galeere Kissen MKTV-Gleiter Sportcoupé Standard (blau) Hyrule-Gleiter Sauseschuh Klein (blau) Papierflieger GLA Retro (rot) Gold-Gleiter W 25 Silberpfeil Riesig (orange) Go-Kart Slick (violett) Blue Falcon Rallye (weiß) Bolide GLA Fichtenbock Blatt Tanuki-Buggy Retro Clown-Kutsche Triforce Flügel-Raser Gold-Reifen Standard-Bike Turbo-Bike Renn-Bike Flammen-Bike Hyper-Bike Jet-Bike Cross-Bike Yoshi-Bike Roller Eponator Fashion-Scooter Wilder Wiggler Bärchen-Bolide Knochenmühle Standard-Quad Splat-Quad Inkstriker 300 SL Roadster Gold-Kart

Mario Kart 8 erschien ursprünglich im Jahr 2014 für die Wii U. Die Deluxe-Version wurde kurz nach dem Launch der Nintendo Switch veröffentlicht und enthält alle DLCs und Verbesserungen, die für das Original kamen.

Bis Ende 2023 bekommt Deluxe zudem noch weitere Inhalte in Form neuer Strecken. Bislang sind zwei DLC-Wellen erschienen, alle weiteren Infos findet ihr in unserer Übersicht zum Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe.