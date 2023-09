Mario Kart 8 Deluxe-DLC: Erste Infos zu Welle 6 und der gefürchtetste Fahrer kehrt zurück

Nintendo hat erste Infos zu Welle 6 enthüllt.

Mit Welle 6 wird der Booster-Streckenpass zu Mario Kart 8 Deluxe komplettiert. Während der heutigen Nintendo Direct gab es jetzt erste Infos zu den kommenden Inhalten. Darunter eine neue Strecke und vier neue Fahrer.

Wann erscheint Welle 6? Einen konkreten Release gibt es noch nicht, allerdings könnt ihr die neuen Inhalte in den Wintermonaten, wohl November bis Dezember, spielen. Welle 3 erschien 2022 in der ersten Dezember-Woche.

Die ersten Inhalte von Welle 6 des Booster-Streckenpass zu Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo hat heute wie gewohnt lediglich einen ersten Ausblick auf das gegeben, was euch im Winter erwartet. Weitere Infos werden in den kommenden Wochen folgen.

Diese neue Strecke bringt Welle 6:

Daisy Circuit (Mario Kart Wii)

Diese neuen Fahrer bringt Welle 6:

Diddy Kong

Funky Kong

Pauline

Peachette

Den neuen Trailer zu Welle 6 könnt ihr euch derweil hier anschauen:

1:06 Mario Kart 8 Deluxe - Die finale Welle des Streckenpass im Trailer

Der gefürchtetste Fahrer kommt zurück

Habt ihr Mario Kart lange und ausführlich auf der Wii gezockt, dürfte euch ein Fahrer noch besonders in Erinnerung sein: Funky Kong.

Der Gute hatte nämlich nicht nur eine richtig starke Endgeschwindigkeit, sondern hat sich auf der Piste zudem noch so breit gemacht, dass es kein leichtes war, an ihm vorbeizukommen. Ihr dürft also gespannt sein, ob Funky in Mario Kart 8 Deluxe erneut einer der besten Fahrer ist.

Alle Infos zum Booster-Streckenpass könnt ihr übrigens hier nachlesen:

Alle Infos aus der Nintendo Direct

Über 40 Minuten hat Nintendo heute verraten, welche Spiele euch in den Wintermonaten und im Verlauf von 2024 auf der Nintendo Switch erwarten. Auch wurden einige Spiele direkt veröffentlicht, darunter ein Battle Royale zu... F-Zero!

Wie gewohnt haben wir für euch alles Wichtige in einem Infoartikel zusammengefasst. Den Link findet ihr oben.

Was sagt ihr zu den ersten Infos zu Welle 6? Ist einer eurer liebsten Fahrer und Strecken mit dabei?