Große Nintendo Direct im September: Alle Ankündigungen und Trailer heute im Live-Ticker

Hier fassen wir für euch die Nintedo Direct zusammen.

Gestern kündigte Nintendo die bereits durch Gerüchte erwartete nächste große Direct an. In dem Show-Format verrät Nintendo Neuigkeiten zu bereits bekannten Spielen, kündigt neue Titel an und geht eventuell auf seinen Service sowie Hardware ein.

Wann findet die Nintendo Direct statt? am 14. September 2023 um 16:00 Uhr deutscher Zeit

am 14. September 2023 um 16:00 Uhr deutscher Zeit Wie lange dauert die Direct? die Show geht ca. 40 Minuten

Die Nintendo Direct im Live-Ticker

Kurz bevor die Direct losgeht, starten wir hier den Live-Ticker und informieren euch über alle Ankündigungen. Schaut also rein!

So schaut ihr die Nintendo Direct im Livestream

Wollt ihr die Show live verfolgen, könnt ihr das über den Stream auf YouTube tun. Der offizielle deutsche Nintendo-Kanal bietet auch eine Version mit deutschen Untertiteln an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was könnte auf der Direct gezeigt werden?

Nintendo verriet selbst, dass in die September-Direct den Fokus auf Switch-Spiele legt, die noch diesen Winter 2023/2024 erscheinen.

Genaue Titel wurden nicht genannt, aber die Beschreibung passt auf Wario Ware Move It! (3. November), die Switch-Version von Hogwarts Legacy (14. November), Super Mario RPG (17. November) und Prince of Persia: The Lost Crown (18. Januar).

Aber auch andere Titel, die eher zum Herbst zählen, dürften gezeigt werden: Meisterdetektiv Pikachu Anfang (6. Oktober), Sonic Superstars (17. Oktober) und Super Mario Bros. Wonder (20. Oktober).

Außerdem gibt es Gerüchte zu folgenden Titeln:

Neues F-Zero

Neues Mario vs. Donkey Kong

Mehr über das Prinzessin Peach-Spiel

Remake eines DS-Spiels

Remake eines Wii-Spiels

Metroid Prime 4

Wie sieht's mit der Nintendo Switch 2 aus? Gerüchte zur Nintendo Switch 2 – oder wie auch immer die nachfolgende Konsole von Nintendo heißen wird – gibt es in letzter Zeit ebenfalls zur Genüge. Beispielsweise soll die neue Hardware angeblich auf der gamescom hinter verschlossenen Türen gezeigt worden sein. Von einer Ankündigung der Switch 2 gehen wir heute aber nicht aus. Ausgeschlossen ist es natürlich nicht, aber Nintendo dürfte das sicherlich mit einem eigenen Event größere auffahren.