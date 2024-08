Wir hätten für immer aufgehört Mario Kart 8 zu spielen: Spieler hat das Pech seines Lebens und wir bekommen schon beim Zusehen Aggressionen

Schmerzhafte Geschichten aus Mario Kart: Heute aus dem Yoshi-Tal, das ursprünglich aus Mario Kart 64 stammt und noch heute in Mario Kart 8 Deluxe die Spieler*innen an die Decke gehen lässt.

Kennt ihr das wunderschöne Gefühl, wenn in Mario Kart mal wieder alles schief geht? Das fröhliche Familienspiel stellt seit dem SNES-Ableger Super Mario Kart die Freundschaften weltweit auf den Prüfstand und wenn wir uns den Videoclip von Reddit-User AcceptablePeanut5744 anschauen, dann erinnern wir uns auch daran, wieso das der Fall ist.

Pechvogel fällt und fällt nur so von der Strecke… und damit vom ersten auf den letzten Platz

Mit dem Titel “Das erste Mal, in dem ich die Brücken-Route im Yoshi-Tal nehme“ lädt AcceptablePeanut5744 auf Reddit einen kurzen Videoclip aus Mario Kart 8 Deluxe hoch, der die Reinkarnation des Pechs zu sein scheint. Ihr könnt euch das Spektakel hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

AcceptablePeanut5744 schlägt auf dem ersten Platz die linke Route im Yoshi-Tal ein, der über eine schmale Brücke führt. Als AcceptablePeanut5744 über zwei Turbo-Pilze fährt, wird der Charakter zu schnell und fällt das erste Mal von der Brücke – der Beginn des Untergangs.

Nachdem Lakitu AcceptablePeanut5744 pflichtbewusst wieder auf die Brücke befördert, schubst Waluigi ihn oder sie wieder runter. Als AcceptablePeanut5744 erneut auf der Brücke landet, fliegt eine Bombe nach vorne, die AcceptablePeanut5744 erneut runter befördert – dieses Mal noch extra in die Länge gezogen.

Weil alle guten Dinge eben doch nicht drei sind, schubst ein oder eine Spieler*in AcceptablePeanut5744 noch ein viertes Mal herunter und befördert ihn oder sie damit auf den letzten Platz. Weil das wohl noch nicht genug ist, spritzt gleichzeitig ein Blooper noch den Bildschirm von AcceptablePeanut5744 voll. Die ultimative Schikane.

1:59 Neue Mario Kart 8 Deluxe-Mod bringt etliche neue Strecken ins Spiel - auch aus anderen Fun-Racern!

Autoplay

Was ist denn nun die beste Route im Yoshi-Tal?

Das Yoshi-Tal wurde in Mario Kart 64 eingeführt und ist seitdem in Mario Kart 8 wieder zurückgekehrt. Deswegen hat die Strecke auch einige Veränderungen durchgemacht, sodass sich die schnellste Route verändert hat.

Durch die vielen schlangenförmigen Abzweigungen sind mehrere Routen möglich, doch sind nicht alle gleich effizient. Der generelle Konsens scheint zu sein, dass der Weg links-rechts-links der schnellste zu sein scheint, auch wenn sich die erste linke Abzweigung über die Brücke für AcceptablePeanut5744 als fatal herausgestellt hat.

Ein potenzieller Fehler, den die Community auch hervorhebt, ist, dass AcceptablePeanut5744 mit einem leichten Fahrzeug gefahren ist. Mit leichten Fahrzeugen werdet ihr schneller von der Strecke gestoßen, was wohl auch ein Grund für das Pech von AcceptablePeanut5744 war. Am Ende des Tages wurde AcceptablePeanut5744 aber auch einfach „ge-Mario-Karted“, wie es die Community so schön sagt.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Welche Strecke aus Mario Kart frustriert euch so richtig?