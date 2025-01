Mario Kart 9 könnte spannendes neues Feature bekommen, das es in der Serie noch nie gab

Zu Mario Kart 9 gibt es noch keine offiziellen Artworks, dieses hier stammt von Mario Kart 8 Deluxe.

Seit knapp zwei Wochen steht offiziell fest, dass Nintendo an einem neuen Mario Kart-Spiel arbeitet. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass Mario Kart 9 – oder wie es auch immer heißen wird – bereits zum Launch der Switch 2 an den Start gehen könnte.

Es waren nur wenige Sekunden, die das Spiel im Enthüllungstrailer der neuen Konsole zu sehen war. Die waren aber vollkommen ausreichend für zahlreiche Analysen von Fans, die auf Basis der allerersten Spielszenen bereits einige Dinge erkannt haben wollen.

Boxenstopps in Mario Kart 9?

Eine aktuelle Spekulation kommt vom Instagram-Account Mr. Nintendad. Der wirft in den Raum, dass Mario Kart 9 möglicherweise Boxenstopps haben könnte, bei dem die Fahrer*innen unter anderem Treibstoff nachtanken oder Reifen wechseln können.

Das passt mit einer Mutmaßung zusammen, die schon kurz nach der Veröffentlichung des Trailers aufgekommen war. Dort wurde nämlich spekuliert, dass es sich bei den auffälligen Seitenteilen an Marios Kart möglicherweise um Benzintanks handeln könnte.

Handelt es sich bei den runden Kartbauteilen um Benzintanks?

Sollte Mario Kart 9 tatsächlich Boxenstopps haben, wäre das eine Premiere für die Serie – ein derartiges Feature hat es bei Mario Kart bislang nicht geben.

Interessante taktische Komponente

Boxenstopps passen auf den ersten Blick allerdings nicht wirklich zu der Fun-Racer-Serie, weil die Rennen meistens sehr kurz sind und selten länger als drei Runden dauern. Eine Integration wäre jedenfalls ein deutliches Indiz dafür, dass das im nächsten Mario Kart geändert wird – und würde zudem eine interessante taktische Komponente bedeuten.

Bislang handelt es sich allerdings um eine reine Spekulation, die Nintendo in keiner Form adressiert hat. Bis wir wissen, ob an den Boxenstopp-Gerüchten tatsächlich etwas dran ist, müssen wir uns mindestens noch bis zum 2. April 2025 gedulden. Dann will Nintendo in einer neuen Direct-Ausgabe mehr Details zur Switch 2 verraten – und möglicherweise auch zu Mario Kart 9.

Wie fändet ihr es, wenn es zukünftig Boxenstopps in Mario Kart geben würde?