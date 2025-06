"Das Spiel ist kaputt": Cooler Mario Kart World-Glitch lässt euch über die Map fliegen

Durchgehend in Mario Kart zu fliegen wäre schon cool. Mit einem Trick ist es möglich.

Da Mario Kart World noch recht neu ist, finden Spieler*innen immer wieder kleine Fehler, die es ermöglichen, die Regeln der Physik etwas zu beugen. Allerdings scheiden sich die Geister daran, ob solche Glitches unterhaltsam sind – oder doch einfach nur nerven.

Kleiner Bug oder großes Drama?

Auf Reddit meldete sich nun ein User namens Icy-ConcentrationC mit einem 30-sekündigen Video zu Wort. Darin zeigt er zwar einen coolen Trick – provoziert aber auch ein wenig mit der Überschrift seines Threads.

In dem Clip mit dem Titel "This game is broken" („Dieses Spiel ist kaputt“) zeigt er eine Szene aus dem Freie-Fahrt-Modus von Mario Kart World. Mithilfe eines Pilzes und dem Feder-Item, das riesige Sprünge erlaubt, katapultiert er sich eine Rampe hinauf.

Doch statt wieder auf dem Boden der Tatsachen zu landen, bleibt seine Rosalina einfach in der Luft hängen – und kann sich nun schwebend durch die Welt bewegen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das erinnert fast ein wenig nostalgisch an Diddy Kong Racing, in dem ihr auch in Flugzeugen Rennen bestreiten konntet. Der Trick ist ziemlich cool, auch wenn er mit Sicherheit nicht von Nintendo so vorgesehen war.

37:48 Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Autoplay

Was die Leute auf Reddit aber wirklich beschäftigt, ist weniger der Trick – sondern die Überschrift. Denn Mario Kart World gleich als kaputt zu bezeichnen, finden viele dann doch etwas übertrieben.

Rosalinas Superkraft

Die Reddit-Community nimmt den Beitrag mit Humor und lässt es sich nicht nehmen, den Thread-Ersteller wegen seines dramatischen Aufmachers ein wenig aufzuziehen. Besonders passend: Dass gerade Rosalina durch die Gegend fliegt, hat eine gewisse Ironie.

So kommentiert HigherthanhighRye_ trocken:

Ich meine, fairerweise spielst du ja auch als Galaxie-Prinzessin.

Und AnonymousZiZ ergänzt:

Ähm, nein. Das ist nur Rosalina, die ihre schwerelosen Weltraumkräfte einsetzt.

Den passiv-aggressiven Ton fängt ShadedTheFaded besonders gut ein:

Nachdem ich das gesehen habe, werde ich meine Switch 2 in Stücke schlagen. Nintendo kriegt keinen Cent mehr von diesem TREUEN Fan. Ich kündige gerade meine Nintendo-Mitgliedschaft. Ich werde meine Spiele nicht mal spenden, weil NIEMAND jemals so kaputte Games erleben sollte – stattdessen werfe ich sie ins FEUER.

Wir finden den Glitch eher unterhaltsam. Schließlich tut er niemandem weh – vor allem, weil er nur im freien Modus funktioniert und in Rennen gar nicht auszuführen ist. Was man dort treibt, bleibt ja schließlich jedem selbst überlassen.

Was denkt ihr? Ist das ein absoluter Gamebreaking-Bug oder nur ein harmloser Fehler mit Unterhaltungswert?