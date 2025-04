Mario Kart World-Fan entdeckt fehlendes Detail bei den Retro-Strecken im Spiel - das könnte dahinterstecken

Bis zum Release von Mario Kart World ist es nicht mehr lange hin – Anfang Juni erfolgt der Startschuss.

Mario Kart World wird erstmals in der Seriengeschichte eine frei befahrbare Spielwelt bieten, klassische Rundkurse gibt es natürlich trotzdem. Neben ein paar neuen Pisten sind auch einige Neuauflagen von Strecken aus älteren Mario Kart-Teilen dabei, was in der Reihe mittlerweile Tradition hat.

Doch anders als bei bisherigen Serienteilen scheint bei diesen Retro-Kursen eine Angabe zu fehlen. Das ist jedenfalls Reddit-User tm2007 aufgefallen, der diese Änderung ziemlich bedauert.

Keine Kästchen mit "N64", "DS" und Co. in Mario Kart World

Worum geht es genau? tm2007 hat gesehen, dass bei den Vorschaubildern für die Retro-Strecken die Angabe der ursprünglichen Systems fehlt, auf dem die Strecke erstmals spielbar war. In Mario Kart 8 Deluxe etwa wurde dies durch ein kleines Kästchen mit "N64", "DS" etc. symbolisiert.

Der Reddit-User schreibt, dass es ihn "schmerzt", diese Änderung zu sehen und fragt, ob es eine Erklärung für diese Anpassung gibt.

Und tatsächlich hat die Community in den Kommentaren unter dem Post gleich mehrere Erklärungsansätze. AZTenor94 schreibt beispielsweise:

"Wahrscheinlich, um den Eindruck zu erwecken, dass es „nahtlos“ und weniger zwischen modern und retro aufgeteilt ist."

Und Live-Ad3309 schreibt:

"Da es sich nicht mehr um 1:1-Versionen der Strecken handelt, werden viele kreative Änderungen an diesen Karten vorgenommen, um sie vom Original zu unterscheiden."

Die durchklingende Vermutung ist also, dass Nintendo die Bezeichnungen weglässt, weil sich die Neuauflagen der Strecken mittlerweile zu deutlich von ihren Vorbildern unterscheiden, um noch als das Original erkennbar zu sein – abseits vom reinen Kursverlauf natürlich.

Dabei handelt es sich aber natürlich nur um eine Vermutung. Nintendo hat sich zu diesem geänderten Detail nicht geäußert und es ist auch nicht komplett ausgeschlossen, dass die fertige Version des Spiels möglicherweise doch noch den Verweis auf das Ursprungs-System beinhaltet.

1:45 Mario Kart World: Der erste richtige Trailer ist da und präsentiert den Namen von Teil 9

Mario Kart World erscheint zusammen mit der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025. Der Fun-Racer ist wahlweise im Bundle mit der Konsole erhältlich und bringt neben der Open World auch ein paar andere Anpassungen mit.

So ist es jetzt beispielsweise möglich, Wall-Rides oder Grinds an bestimmten Objekten zu machen und die Pisten sind generell etwas breiter, um der gestiegenen Fahreranzahl (24) Rechnung zu tragen.

Wie sieht es bei euch aus: Würdet ihr die "Original-Angabe" bei den Strecken vermissen oder ist es euch egal, auf welchem System eine Strecke erstmals spielbar war?