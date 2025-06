Mario Kart World: Luigi gewinnt auf die kurioseste Art, die wir bislang gesehen haben

So ein kurioses Finale habt ihr bestimmt noch nicht gesehen.

Mario Kart steht exemplarisch für arcadige Fun-Racer, in denen dank Boost-Mechaniken und fiesen Items bis zur aller letzten Sekunde teils chaotisch um den Sieg gekämpft wird. Ein neues Video aus Mario Kart World stellt das einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis.

Sieg dank rotem Panzer - aber anders, als ihr vielleicht denkt

Darum geht's: Die Nintendo Switch 2 und der Launch-Titel Mario Kart World sind seit dem Release am 5. Juni 2025 natürlich in aller Munde. Viele Fans teilen ihre Meinungen und lustige Clips.

18:40 Ist die Switch 2 bereit für die Zukunft? - Nintendos bislang teuerste Konsole im Test

Autoplay

So auch X-User Poncolo!!, der ein kurzes Video gepostet hat und dazu schreibt, dass er "schon jetzt den glücklichsten Clip in ganz Mario Kart World" aufgenommen hat. Und damit könnte er durchaus Recht haben.

Aber seht am besten selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das passiert im Clip: Der User steuert in dem Clip Marios ängstlichen Bruder Luigi und liegt vor der letzten Kurve in der letzten Runde auf dem zweiten Platz. Er versucht eine Abkürzung zu nehmen, um doch noch an Peach, die auf dem ersten Platz liegt, vorbeizuziehen.

Zu allem Überfluss wird er dabei aber von einem roten Panzer verfolgt. Mitten in der Luft wird er von dem Item getroffen, das Rennen scheint eine ungute Wendung zu nehmen.

Statt ihn aber in den Abgrund zu stürzen, katapultiert der Panzer den Spieler tatsächlich nach vorne und direkt Richtung Peach, die die Ziellinie schon im Blick hat. Hier wird es dann so richtig kurios.

Luigi landet nämlich genau auf Peach und wird dadurch wie von einem Trampolin nochmal weiter katapultiert. Erst auf der Ziellinie berührt er wieder den Boden und beendet das Rennen tatsächlich auf dem ersten Platz, da dieser Treffer ihn den nötigen Boost gegeben hat, der er braucht, um Peach einzuholen.

Luigi feiert danach natürlich so, als wäre genau das von Anfang an der Plan gewesen. Ein wirklich kurioses Finish, das einmal mehr beweist, wie viel Glück am Ende bei Mario Kart World dazugehört.

Was sagt ihr dazu? Wie gefällt euch Mario Kart World bisher?