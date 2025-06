Mario Kart World - So schaltet ihr alle 50 Charaktere frei

Charaktere wie Seoop bekommt ihr nur mit Glück.

In Mario Kart World habt ihr schon zum Start ein beeindruckende Auswahl an Fahrer*innen, mit denen ihr euch direkt in den Wahnsinn stürzen könnt. Doch einige könnt ihr erst durch fahrerisches Können oder eine Portion Glück freischalten.

Zum Start stehen euch insgesamt 32 Fahrer*innen zur Verfügung. Die verbleibenden 18 lassen sich über zwei Methoden freischalten.

Gewinnt Cups und verdient 8 neue Charaktere

37:48 Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Autoplay

Die einfachste Methode: Gewinne Cups! Davon gibt es anfangs sieben Stück, und jeder Cup, den ihr mit dem ersten Platz abschließt, schaltet einen weiteren Charakter frei. Welche Belohnung euch in welchem Grand Prix erwartet, seht ihr hier:

Blumen-Cup: Daisy

Daisy Sternen-Cup: Rosalina

Rosalina Blitz-Cup: Bowser Jr.

Bowser Jr. Pilz-Cup: Donkey Kong

Donkey Kong Panzer-Cup: Lakitu

Lakitu Blatt-Cup: König Buu Huu

König Buu Huu Bananen-Cup: Birdo

Die beiden anderen Cups, die ihr später noch freischaltet, haben übrigens keine Fahrer*innen.

Für weitere Charaktere wird es jedoch etwas komplizierter. Denn ihr braucht nicht nur ein spezielles Item, sondern auch eine gehörige Portion Glück, um vielleicht genau euren Lieblingscharakter zu bekommen.

Mehr dazu lest ihr auf der nächsten Seite.