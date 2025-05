Neue Mario Kart World-Werbung zeigt einen Modus, den Nintendo noch gar nicht enthüllt hat

Mario Kart World könnte eine Alternative zum Spiegelmodus bekommen.

Mario Kart World bringt einige Veränderungen im Vergleich zu älteren Teilen der Reihe mit sich. Allen voran wäre da natürlich die neue, offene Spielwelt, die wir frei erkunden können. Es sieht aber ganz so aus, als gäbe es noch Neuerungen, die Nintendo bislang nicht offiziell bestätigt hat – wie Strecken, die wir rückwärts befahren können.

Mario Kart World könnte gespiegelte Strecken durch Rückwärts-Strecken ersetzen

Wie ein aufmerksamer Fan nämlich in einem japanischen Gameplay-Video (via Reddit) entdeckt hat, wird die Mario Bros.-Piste hier etwas anders gezeigt, als wir sie bisher aus Videos kennen. Genauer gesagt ist die Karte in der rechten unteren Bildschirmecke hier andersherum.



Damit ist aber keine gespiegelte Map wie beim Mirror-Mode gemeint, stattdessen ist die Karte hier um 180 Grad gedreht. Das könnte also bedeuten, dass wir diesmal Strecken stattdessen rückwärts fahren können.

1:45 Mario Kart World: Der erste richtige Trailer ist da und präsentiert den Namen von Teil 9

Interessanterweise wurde dieses Feature für Mario Kart World bisher noch gar nicht bestätigt, der Werbeclip könnte es also frühzeitig verraten haben. Möglicherweise könnten wir den Streckenmodus dann in Knockout Tour oder dem Versus-Modus bekommen.

Ebenfalls interessant ist, dass die Pfeile am Rand der Strecke im Video tatsächlich in Fahrtrichtung zeigen. Handelt es sich also tatsächlich um rückwärts befahrbare Strecken, werden sie für den Modus also auch angepasst.



Hier könnt ihr euch die betreffende Stelle ab 00:51 im Video anschauen:

Unklar ist noch, ob die Rückwärts-Strecken den Spiegelmodus früherer Mario Kart-Teile komplett ersetzen könnte. Es würde mit Blick auf die Open World von Mario Kart World aber durchaus Sinn ergeben. Immerhin müsste sonst theoretisch die gesamte, frei befahrbare Spielwelt einmal gespiegelt werden.

In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag scheinen sich die meisten Fans auf jeden Fall einig zu sein: Sie würden lieber die Rückwärts-Strecken als einen Spiegelmodus in Mario Kart World haben. Das verspricht für viele mehr Abwechslung, da die Strecken dann tatsächlich anders aufgebaut wären, statt einfach nur identisch und spiegelverkehrt zu sein.

Wie geht es euch damit, würdet ihr euch über Rückwärts-Strecken mehr als über einen Spiegelmodus freuen?