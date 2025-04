Mario Kart World streicht offenbar kontroverses Kart-Feature aus Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart World ist der erste Serienteil, der direkt zum Launch einer großen Nintendo-Konsole erscheint.

Mario Kart World wird der erste Serienteil mit einer offen befahrbaren Spielwelt und unterscheidet sich damit deutlich von anderen Mario Karts. Gerade im Vergleich zum beliebten Vorgänger Mario Kart 8 Deluxe ändert der neue Ableger zudem weitere Dinge – etwa bei der Kartauswahl.

Konntet ihr in Mario Kart 8 Deluxe nämlich euer Fahrzeug noch aus einer Karosserie, Reifen sowie einem Gleiter zusammenstellen, zeigen erste Eindrücke und Preview-Material des Spiels, dass diese Auswahlmöglichkeit nun entfällt.

In World könnt ihr lediglich das Fahrzeug auswählen, von denen es aber auch im neuen Teil wieder etliche Varianten mit zwei oder vier Rädern geben wird, die sich zudem in Werten wie Handling oder Beschleunigung unterscheiden.

Kart-Anpassung wird verschlankt und dem Großteil gefällt es

Auf den ersten Blick wirkt das wie eine starke Beschneidung der Möglichkeiten, schließlich konnte man in Mario Kart 8 Deluxe mit den unterschiedlichen Parametern herumexperimentieren und sich so sein Lieblings-Setup zusammenbasteln. War das allerdings erst einmal gefunden, nervte das Zusammenklicken der Einzelteile vor Rennstart etwas. Mario Kart World wird diesbezüglich also wieder etwas einfacher.

Und das wird in der Community größtenteils wohlwollend aufgenommen, wie dieser X/Twitter-Post, in dem die Abschaffung der "doofen Anpassung" geradezu gefeiert wird, stellvertretend zeigt.

Es gibt allerdings auch kritische Stimmen, die den Wegfall bedauern und die damit auch zeigen, wie kontrovers das Anpassungs-Feature in Mario Kart 8 Deluxe ist. Schließlich gibt es nun weniger Optionen, die aber natürlich recht einfach durch eine größere Fahrzeugauswahl wieder aufgefangen werden können.

Anders als im Vorgänger klappen bei längeren und höheren Sprüngen nun keine Gleiter mehr aus dem Fahrzeug. Stattdessen verwandeln sich die Fahrzeuge automatisch in Flugvehikel – und auf dem Wasser entsprechend in Boote.

Nintendo hat den Wegfall der Kart-Einzelteile übrigens noch nicht offiziell bestätigt, es ist also theoretisch möglich, dass diese eventuell zu einem späteren Zeitpunkt freigeschaltet werden können. Wir halten dies aber für sehr unwahrscheinlich.

1:45 Mario Kart World: Der erste richtige Trailer ist da und präsentiert den Namen von Teil 9

Mario Kart World wird am 5. Juni 2025 zusammen mit der Switch 2 erscheinen. Während das, was im Spiel steckt, vermutlich wieder höchsten Ansprüchen genügen dürfte, wird abseits davon über die Preisgestaltung des Titels diskutiert.

Nintendo verlangt für die digitale Version knapp 80 Euro, die physische Version schlägt gar mit 90 Euro zu Buche. Im Paket mit der Konsole kostet Mario Kart World (digital) 510 Euro, im Vergleich zum Einzelkauf spart ihr also etwa 40 Euro.

