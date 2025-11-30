Xbox Game Pass im Dezember 2025: Alle neuen Spiele und Abgänge

In unserer Übersicht findet ihr alle Titel, die im Dezember 2025 in den Game Pass für Xbox Series X/S, Xbox One und PC kommen – und auch die Spiele, die den Service wieder verlassen.

Sebastian Zeitz
30.11.2025 | 16:07 Uhr

Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im Dezember.

Das Jahr neigt sich dem Ende und wir starten in den Dezember. Deshalb blicken wir auch auf das, was uns Microsoft als Neuheiten im Game Pass bieten wird.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im Dezember 2025 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die auf euch warten werden. Die Titel für die erste Monatshälfte werden voraussichtlich am 2. Dezember bekannt gegeben.

  • Marvel Cosmic Invasion (01. Dezember) - Konsole, Cloud, PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass)
  • Lost Records: Bloom & Rage (02. Dezember) - Konsole, Cloud, PC
  • Routine (04. Dezember) - Konsole, Cloud, PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass)
  • Dome Keeper (09. Dezember) - Konsole, Cloud, PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass)
  • A Game About Digging A Hole (09. Dezember) - Konsole, Cloud, PC (nur mit Ultimate Game Pass oder PC Game Pass)

Die potenziellen Game Pass-Highlights im Dezember

Marvel Cosmic Invasion

Video starten 0:55 Marvel holt die Nostalgie-Keule raus, neue Helden für Cosmic Invasion im Trailer angekündigt

  • Release im Game Pass: 01. Dezember
  • Genre: Action

Darum geht's: In Marvel Cosmic Invasion stellt ihr euch in einem Beat ’em up im Retro-Stil der Vernichtungswelle, die von Annihilus angeführt wird und die Galaxie bedroht. Ihr könnt aus insgesamt 15 spielbaren Marvel-Helden wählen, darunter Charaktere wie Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell und Captain America. Zudem gibt es einen Koop, der sowohl lokal als auch online spielbar sein wird.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Dezember 2025

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im Dezember verlassen werden. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Noch mehr Empfehlungen für euch

Tipps für alle Game Pass-Abonnent*innen: In unserer Empfehlungsliste findet ihr einige besonders gute Spiele aus dem Game Pass, die wir euch ausdrücklich ans Herz legen können. Und wie jeden Monat könnt ihr zudem noch einmal nachlesen, welche Spiele im vergangenen Monat im Game Pass gelandet sind.

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S, die Xbox One, PC und Cloud, der euch Zugriff auf mehrere hundert Spiele gibt.

In der Premium-Variante könnt ihr dank der neuen Änderung neben der normalen Konsolen-Bibliothek auch ausgewählte Spiele in der Cloud und auf dem PC spielen. Mit der Ultimate-Stufe, die kürzlich deutlich im Preis gestiegen ist, bekommt ihr darüber hinaus eine bessere Qualität beim Cloud Gaming, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew sowie Day 1-Spiele.

Welche neuen Game Pass-Spiele interessieren euch im Dezember am meisten?

vor einer Stunde

