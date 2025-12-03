Neues PS5-Update 12.40 ist erschienen und ihr werdet lachen, wenn ihr die wichtigste Neuerung lest

Sony hat in der Vorweihnachtszeit ein Update für die PS5 online gestellt, das womöglich eine gravierende Sicherheitslücke schließt.

Chris Werian
03.12.2025 | 12:33 Uhr

Kurz vor Weihnachten hat Sony noch einmal eine Firmware-Aktualisierung für die PS5 veröffentlicht. Diese liefert aber keine neuen Features zum Jahreswechsel, sondern lediglich ein paar kleine Neuerungen, die womöglich aber auch sehr wichtig sein könnten.

Die wichtigsten Informationen zu Update 12.40

  • Vollständige Versionsnummer: 25.08-12.40.00.09-00.00.00.0.1
  • Größe: 1,319 Gigabyte

Es gibt wieder einen ordentlichen Nachschlag Stabilität

Ab heute steht das 12.40-Update für die PS5 zum Download bereit. Laut den offiziellen Patch Notes könnt ihr aber nicht mit neuen Funktionen rechnen:

  • Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.
  • Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

Und diese Einträge haben wir jetzt schon so häufig gelesen, dass sie als Meme unter PlayStation-Fans gelten.

Aber ist das wirklich alles? Sony könnte auch eine Sicherheitslücke bei der PS5 geschlossen haben. Das deutet zumindest ein Eintrag auf der Plattform HackerOne an. Dort reichen Hacker ihre Funde im Gegenzug für eine Belohnung ein.

Der Hacker Renwa hat laut Protokoll eine als kritisch deklarierte Lücke bei der PS5 entdeckt, die ihm 10.000 Dollar einbrachte. Seit elf Tagen gilt die Sicherheitslücke als "gefixt" und der entsprechende Patch könnte jetzt mit der Firmware-Version 12.40 veröffentlicht worden sein.

Genaue Informationen, wie die Sicherheitslücke funktioniert, gibt es allerdings nicht, da nur die wenigsten Hacker auf eine Veröffentlichung ihrer Entdeckungen bestehen.

So aktualisiert ihr auf Version 12.40

Bei den meisten von euch wird das Update wohl automatisch heruntergeladen. Die dafür notwendigen Optionen findet ihr folgendermaßen in den Systemeinstellungen:

  • System
  • Systemsoftware
  • Update und Einstellungen der Systemsoftware
  • Update Dateien automatisch herunterladen / Update-Dateien automatisch installieren

Alternativ könnt ihr in dem Menü das Update auch manuell anstupsen. Wobei das auch geht, indem ihr einfach ein Multiplayer-Spiel wie Battlefield 6 oder ARC Raiders startet. Die Online-Titel setzen nämlich stets die aktuelle Firmware-Version voraus, damit Cheater euch nicht beim Zocken nerven können.

War es das mit neuen Features für 2025?

Das letzte größere Update 12.20 wird von Modding-Experten ebenfalls mit der Schließung einer kritischen Sicherheitslücke in Verbindung gebracht, sollte also Jailbreaks auf den Konsolen verhindern. Zusätzlich gab es aber auch noch eine clevere Änderung, die bei Reklamationsfällen hilft:

Dass es in diesem Jahr noch größere neue Features als "Weihnachtsgeschenke" geben wird, ist aber eher unwahrscheinlich. Schließlich stehen die Feiertage an, während denen häufig nur gravierende Fehler behoben werden, statt neue Funktionen zu veröffentlichen, die Bugs mit sich ziehen könnten.

Welche PS5-Neuerungen wünscht ihr euch für 2026?

