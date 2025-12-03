YouTube Recap 2025: Wann kommt der 'Wrapped'-Jahresrückblick bei uns? Datum und Infos im Live-Ticker

Für YouTube und YouTube Music gibt es bald auch bei uns ein Recap.

Für viele Musik-Freunde ist der Wrapped-Jahresrückblick von Spotify jedes Jahr ein kleines Highlight. Daran nimmt sich auch YouTube ein Vorbild und bringt zum ersten Mal seinen eigenns Recap raus. Wir fassen zusammen, was drinsteckt und wann wir mit dem Release bei uns rechnen können.

Release des YouTube Recap 2025-Rückblicks im Live-Ticker

12:05 Uhr In Nordamerika ist der YouTube Recap bereits verfügbar, wir müssen uns dagegen noch ein wenig gedulden. Allerdings wohl auch nicht allzu lange: Wie der offizielle Blog schreibt, soll der Jahresrückblick für den Rest der Welt noch diese Woche erscheinen. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

Ihr wartet auch noch auf neue Spiele? Zum Ende des Jahres gibt es noch ein paar Releases:

36:33 Neue Spiele im Dezember - Video-Vorschau für PC und Konsolen

Autoplay

Was steckt im YouTube Recap drin?

Der YouTube Recap funktioniert ähnlich wie Spotify Wrapped und andere Jahresrückblicke. Das heißt, er fasst eure Watch History des letzten Jahres in überschaubaren Statistiken zusammen. Insgesamt bekommt ihr bis zu 12 verschiedene Slides, die eure Top-Interessen, meistgeschauten YouTuber und die Entwicklung eurer Gewohnheiten beim Videoschauen über das Jahr darstellen. YouTube sagt euch sogar, welchen Persönlichkeitstyp ihr basierend auf euren geguckten Videos habt.

Recap auch für YouTube Music

Habt ihr YouTube Music in diesem Jahr mindestens 10 Stunden genutzt, gibt es dazu wieder ein Recap mit Infos zu euren beliebtesten Künstler*innen und Songs. Über die YouTube Music App bekommt ihr hier noch weitere Details, beispielsweise die meistgehörten Genres.

Wie greife ich auf den YouTube Recap 2025 zu?

Sobald der Recap auch bei uns live ist, könnt ihr ihn direkt über die Startseite oder den "You"-Tab sowohl im Browser als auch auf Mobile finden, wie der offizielle YouTube-Blog verrät.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wichtig: Damit ihr eure Statistiken des Jahres ansehen könnt, braucht ihr natürlich einen YouTube-Account und müsst über den auch geschaut haben. Außerdem habt ihr nicht endlos Zeit, euren persönlichen Rückblick anzuschauen. Er ist nämlich nur bis Jahresende verfügbar.

Was erwartet ihr von eurem YouTube-Jahresrückblick?