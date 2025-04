Mario Kart World - Map: Komplette Open World-Karte mit Regionen, Strecken und mehr im Überblick

Wir lassen euch einen Blick auf die Open World von Mario Kart World werfen.

Mario Kart World erscheint am 05. Juni 2025 direkt zum Launch für die Nintendo Switch 2 und schmückt sich bereits im Titel mit einer spannenden Neuerung, die ein echtes Novum für die langlebige Reihe darstellt: Wir dürfen im brandneuen Free Roam-Modus mit Mario, Yoshi, Peach und Co. durch eine Open World rasen.

Wie die Weltkarte aussehen wird, ist mittlerweile ebenfalls bekannt: Ein erstes Bild der Map wurde bereits einige Tage nach der Nintendo Switch 2 Direct auf der offiziellen japanischen Mario Kart World-Website veröffentlicht und von adleräugigen Fans ans Licht gebracht (via Reddit). Die Map wurde aber zuletzt noch einmal während der Mario Kart World-Direct vom 17. April 2025 gezeigt.

Komplette Map von Mario Kart World

World Map/Weltkarte von Mario Kart World für Nintendo Switch 2. Quelle: https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1k00wfp/mario_kart_world_hires_map_image_extracted_from/

Auf der japanischen MKW-Website wird die Karte des Spiels in drei Teilen dargestellt und zeigt einmal die Welt an sich, die Rennpisten sowie die Straßen des Free Roam-Modus. Reddit-User "Cube_play_8" hat alle Parts zusammengelegt und in eine einzige Karte gepackt, diese seht ihr oben.

Wie ihr seht, sind die unterschiedlichen Cups allesamt durch Straßen miteinander verbunden. Im Rennmodus "Grand Prix" ist es sogar möglich, eigenständig von Rennstrecke zu Rennstrecke zu fahren!

Die Welt kommt auf den ersten Blick recht abwechslungsreich daher und ist in mehrere Regionen mit unterschiedlichen Vegetationen/Klimazonen ausgestattet. Beispielsweise rasen wir durch eine Wüstengegend, wo wir etwa auf der Rennstrecke "Desert Hills" um den ersten Platz ringen. Darüber hinaus brettern wir durch ein saftige Graslandschaft und sogar durch ein verschneites Areal, wo wir unter anderem den "DK Pass" finden.

Hier haben wir eine Übersicht mit allen bislang bestätigten Rennstrecken und Cups für euch verlinkt:

Im Free Roam-Modus können wir die Welt außerdem komplett eigenständig erkunden, solo oder gemeinsam mit anderen Freund*innen. Hier können wir unter anderem spezielle Missionen erledigen, um unsere Fahrkünste zu verbessern oder versteckte Münzen finden.

Was wir im neuen Free Roam-Modus zusätzlich noch alles so anstellen können, erklärt euch Kollegin Annika hier:

Release und Preis: Mario Kart World erscheint am 05. Juni 2025 als einer von mehreren Launch-Spielen für die Nintendo Switch 2. Die Konsole selbst wird für 469,99 Euro (ohne Spiel) angeboten. Es wird zudem ein Mario Kart World-Bundle zum Preis von 509,99 Euro angeboten.

Als einzelnes Spiel kostet Mario Kart World hingegen digital im Nintendo eShop für 79,99 angeboten. Für die physische Version kommen noch einmal 10 Euro obendrauf, ihr müsst hierfür also 89,99 Euro berappen.

Was sagt ihr zur Weltkarte von Mario Kart World? Und was haltet ihr allgemein von der Idee, dass der neue Serienteil einen Free Roam- beziehungsweise Open World-Modus im Gepäck hat?