Kein Spiel bringt das Nintendo 64 Feeling so zurück wie dieser Mario-Hit im Angebot!

Mit Super Mario Party Jamboree hat Nintendo ein Spiel geschaffen, das meiner Meinung nach alle Teile der Party-Reihe in den Schatten stellt! Dieser Ableger für die Nintendo Switch setzt erneut auf das beliebte Brettspielprinzip, kombiniert es aber mit so vielen Minispielen, Modi und Online-Optionen wie noch nie zuvor. Wer schon bei früheren Mario-Party-Teilen Freundschaften aufs Spiel gesetzt hat, findet hier sofort wieder rein und bekommt trotzdem spürbar frischen Wind serviert!

Und das Beste? Ihr könnt euch das legendäre Partyspiel für die Nintendo Switch jetzt ganz einfach bei MediaMarkt holen, da bekommt ihr es grad zum unwiderstehlichen Hammerpreis!

Würfeln, Sterne klauen und die Freundschaft aufs Spiel setzen!

Ich hab meine Freunde lieb, ja wirklich! Aber wenn es um die teils kompetitiven Minispiele geht, dann kann es schon echt mal heiß hergehen! Hier könnt ihr mit bis zu vier Spielern rundenbasiert über fantasievolle Spielbretter ziehen, Münzen sammeln und damit Sterne kaufen. Und natürlich vor allem eins: Mit fiesen Aktionen euch gegenseitig ausbremsen, um am Ende den Sieg zu erringen.

Neu ist hier vor allem der Umfang: Mit insgesamt sieben Spielbrettern und über 110 Minispielen fühlt sich Jamboree eher wie ein großes Best-of der Reihe an.

Großes Chaos und kleine Gemeinheiten

Spielerisch lebt Jamboree von genau dem Mix, für den die Reihe bekannt ist: Glück beim Würfeln, taktische Entscheidungen auf dem Spielbrett und kurze, intensive Mini-Spiele, die alles wieder auf den Kopf stellen können. Gerade in den letzten Runden kann sich das Blatt jederzeit wenden, wenn ein Spieler clever Abkürzungen nutzt oder anderen kurz vor dem Ende noch die Sterne wegschnappt!

Typisch für Mario Party gibt es verschiedene Welten, in denen ihr euch battlen könnt!

Ein echtes Highlight ist der Online-Modus "Bowserathlon", in dem sich bis zu 20 Spieler zeitgleich messen. Hier steht weniger das Spiel an sich, sondern der schnelle Wettbewerb in Minispielen im Vordergrund.

Für wen lohnt sich Mario Party Jamboree?

Super Mario Party Jamboree richtet sich klar an Familien, Freundesgruppen und alle, die ein unkompliziertes Multiplayer-Spiel suchen. Solo macht der Titel zwar ebenfalls Spaß, seine wahre Stärke entfaltet er aber im Mehrspieler. Gerade durch den riesigen Umfang bleibt das Spiel auch langfristig motivierend und eignet sich hervorragend als Party-Dauerbrenner.

Hier warten viele coole Party-Spiele auf euch!

Hier warten viele coole Party-Spiele auf euch!

Aktuell ist das Spiel zudem bei MediaMarkt im Angebot, was den Einstieg besonders attraktiv macht. Wer schon länger auf den nächsten großen Mario-Party-Abend gewartet hat, bekommt hier eines der bislang umfangreichsten und rundesten Pakete der gesamten Reihe.