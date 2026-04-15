Mario-Spiel zum besten Preis aller Zeiten: Switch-Hit ab jetzt im Top-Angebot abstauben!

Bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt ein großes Mario-Spiel zum Bestpreis schnappen, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet.

Update:

Inzwischen ist Amazon mit dem Angebot von MediaMarkt mitgezogen. Wenn ihr dort auf der Produktseite den Coupon anklickt, bekommt ihr einen Extra-Rabatt, durch den das Mario-Spiel ebenso günstig wird wie bei dem Konkurrenten. Hier geht's zum Deal:

Originalmeldung:

Ohne speziellen Anlass hat MediaMarkt gerade ein neues Top-Angebot gestartet, durch das ihr einen der größten Mario-Hits der letzten Jahre günstig abstauben könnt – allerdings nur, wenn ihr euch vorher bei myMediaMarkt anmeldet. Dann nämlich bekommt ihr im Vergleich zum UVP 22,40€ Rabatt. Laut Vergleichsplattformen wie Idealo handelt es sich dabei um den günstigsten Preis aller Zeiten bei größeren Händlern in Deutschland. Hier findet ihr den Deal:

MediaMarkt macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch läuft. Daneben gibt es bei dem Händler seit heute übrigens auch eine ganze Reihe großer Switch 2-Spiele günstiger, auch für diese Angebote müsst ihr euch aber bei myMediaMarkt anmelden. Hier ein paar der wichtigsten:

Mehr Umfang, neue Modi: Das ist der günstige Mario-Hit für Switch!

Super Mario Party Jamboree schickt euch an hübsche und abwechslungsreiche Schauplätze.

Bei dem günstigen Mario-Spiel handelt es sich um Super Mario Party Jamboree. Der jüngste Teil der berühmten Reihe bietet mehr Umfang als je zuvor: Euch werden diesmal stolze 110 Minispiele geboten, die von Hindernisrennen über Minigolf und Kochwettkämpfe bis hin zum Kampf gegen einen Drachenaal reichen. Einige davon setzen auf die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller, aber ihr könnt diese Spiele auch weglassen und mit anderen Controllern spielen.

Außerdem sind sieben verschiedene Spielbretter enthalten, davon fünf komplett neue Bretter und zwei Remakes von Klassikern. Mit dabei sind etwa eine Rennstrecke, eine Western-Stadt, Marios Regenbogenburg und Bowsers Finsterhort. Im Standard-Modus ziehen nach wie vor bis zu vier Spieler*innen ihre Figuren über das Brett und stellen sich je nachdem, auf welchen Feldern sie die Würfel landen lassen, den verschiedensten Herausforderungen.

2:02 Super Mario Party Jamboree im Trailer

Autoplay

Am meisten Spaß hat man dabei natürlich im lokalen Multiplayer, ihr könnt aber auch allein gegen die KI spielen. Daneben gibt es auch noch einen brandneuen Online-Modus namens Bowserathlon, in dem bis zu 20 Personen gegeneinander antreten können, sowie einen Koop-Modus, in dem ihr gemeinsam gegen Trug-Bowser kämpft. Super Mario Party Jamboree bietet also nicht einfach nur eine Menge Umfang, sondern auch viele sehr unterschiedliche Möglichkeiten, mit dem alten Partyspiel-Konzept Spaß zu haben.