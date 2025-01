Mario-Spiel jetzt 54% günstiger im Angebot: Zu diesem Preis solltet ihr euch den Switch-Hit nicht entgehen lassen!

Dieses 2023 erschienene Switch-Spiel mit Mario in der Hauptrolle gibt's bei Amazon jetzt zum Schnäppchenpreis.

Bei Amazon könnt ihr gerade ein großes, exklusiv für Nintendo Switch erschienenes Mario-Spiel für nicht mal die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung im Angebot abstauben. Statt 59,99€ (UVP) zahlt ihr aktuell nur noch schlappe 27,40€, was für eines der sonst sehr preisstabilen First-Party-Spiele ein hervorragender Deal ist. Hier findet ihr ihn:

Amazon verrät zwar nicht genau, wie lange der Deal verfügbar ist, es handelt sich laut Shopseite aber um ein befristetes Angebot, das nur in eng begrenzter Menge verfügbar ist. Ihr solltet daher besser nicht zu lange warten.

Günstiger Switch-Hit: Neuauflage eines großen Mario-Abenteuers!

Die Rede ist von Super Mario RPG, dem Ende 2023 erschienenen Remake des SNES-Rollenspielklassikers von 1996. In dem ursprünglich von Square (Final Fantasy) entwickelten Spiel begibt sich Mario gemeinsam mit einer Gruppe von Helden auf ein großes Abenteuer, um den Schurken Schmiederich zu besiegen. Selbst Bowser schließt sich diesmal Mario an. Schmiederich hat nämlich Bowsers Burg geklaut, mitsamt der schon zuvor entführten Prinzessin Peach.

Im Vergleich zum Original hat sich bei der Neuauflage die Grafik natürlich stark verbessert, auch wenn weiterhin auf die traditionelle isometrische Perspektive gesetzt wird. Noch deutlicher als im eigentlichen Spiel ist der technische Unterschied in den Zwischensequenzen, die sich jetzt nahezu auf dem Niveau eines aktuellen Animationsfilms bewegen. Auch beim Kampfsystem und der Steuerung gibt es Verbesserungen, um die Gefechte flotter und dynamischer zu gestalten.

Die Grafik von Super Mario RPG wurde stark verbessert, behält aber einen nostalgischen, isometrischen Look.

Im Kern bleibt Super Mario RPG trotzdem ein traditionelles japanisches Rollenspiel ganz im Stile früher Final-Fantasy-Titel, mit rundenbasierten Kämpfen. Wie schon im Original gibt es allerdings eine Menge spielerische Abwechslung. Die geheimnisvolle Spielwelt hält nämlich neben Kämpfen auch noch zahlreiche Minispiele bereit, von cleveren Rätseln bis hin zu Jump&Run-Abschnitten, die ein wenig vom gewohnten Mario-Gameplay in das Rollenspiel einfließen lassen.

