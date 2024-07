Mario-Spiel für 14,99€: Viel günstiger kann dieses große Switch-Abenteuer nun wirklich nicht mehr werden!

Mario + Rabbids: Sparks of Hope gibt es nur noch kurze Zeit für 14,99€ im Angebot.

Der Amazon Prime Day 2024 hat einige große Switch-Spiele zu günstigen Preisen geboten. Dumm nur: Inzwischen sind die meisten davon ausverkauft. Aber tröstet euch, ein Spiel ist gerade noch übrig und dabei handelt es sich sowieso um das günstigste Angebot von allen: Mario + Rabbid Sparks of Hope könnt ihr gerade für schlappe 14,99€ abstauben.

Zwar war das exklusive Taktikspiel für Nintendo Switch in den letzten Monaten schon öfter bei Amazon im Sonderangebot, aber so günstig wie jetzt ist es dabei nie geworden. In der Regel ist bei 19,99€ Schluss. Auch sonst bekommt ihr das Spiel laut Vergleichsplattformen nirgendwo günstiger. Mario-Fans sollten sich diese Chance daher nicht entgehen lassen. Der Deal gilt aber nur noch bis Mitternacht, also müsst ihr schnell sein.

Lohnt sich Mario + Rabbids auch wirklich?

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Zum aktuellen Preis ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope ein absolutes Schnäppchen und jeden Cent wert. Schließlich funktioniert das rundenbasierte Taktik-Gameplay im Stil eines XCOM auch diesmal wieder hervorragend. Vor allem die Möglichkeit, die Spezialfähigkeiten eurer Teammitglieder miteinander zu besonders mächtigen Angriffen zu kombinieren, bietet eine Menge Tiefgang.

Auch das neue Szenario weiß zu überzeugen: Anstatt ein weiteres Mal das Pilzkönigreich zu retten, unternimmt Mario mit seinen Freunden eine abenteuerliche Reise quer durch die Galaxie, auf der es jede Menge zu entdecken gibt. Sehr gelungen ist dabei auch diesmal wieder der Humor, zu dem die Rabbids aus dem Hause Ubisoft eine Menge beitragen. Euer Ziel ist es übrigens, kleinen Sternenwesen, den sogenannten Sparks, zu Hilfe zu eilen.

All eure Teammitglieder in Mario + Rabbids: Sparks of Hope haben mächtige Spezialangriffe, auch der sonst so furchtsame Luigi.

Im Vergleich zum Vorgänger wurde die Komplexität deutlich erhöht, etwa durch das neue Fortschrittssystem mit einem Skilltree für jede einzelne Einheit. Das verschafft mehr Freiraum für individuellen Spielweisen, nimmt dem Spiel allerdings auch einen Teil seiner schlichten Eleganz. Man kann deshalb geteilter Meinung sein, ob es sich dabei um eine Verbesserung handelt.

Trotzdem ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope zum aktuellen Preis eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für alle Mario-Fans. Allein schon die schicke Spielwelt und die sympathischen Figuren sind das Geld wert, sodass es das hervorragende Gameplay gar nicht mehr als Kaufgrund bräuchte.

