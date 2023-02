Metroid Prime Remaster war schon 2021 bei der USK – was hat Nintendo noch in der Hinterhand?

Metroid Prime kann seit der Nintendo Direct endlich auch auf der Switch gespielt werden. Die Remastered-Version wurde angekündigt und zumindest die digitale Variante im selben Atemzug direkt veröffentlicht. Jetzt kommt raus: Offenbar hat die USK das Spiel schon 2021 geprüft. Wir schauen uns an, was das heißt und was es für andere Nintendo-Spiele bedeuten könnte.

Metroid Prime war schon 2021 komplett spielbar und wurde von der USK geprüft

Worum geht's hier? Auf der Seite der USK ist zu sehen, dass das Metroid Prime-Remaster für die Switch wohl schon am 27. Juli 2021 für eine Altersfreigabe geprüft wurde – also vor 18 Monaten.

Was heißt das jetzt genau? Vor allem, dass die vielen Gerüchte und Spekulationen rund um das Remaster nicht aus der Luft gegriffen waren. Aber auch, dass Metroid Prime in dieser Version bereits vor einer ganzen Weile schon fast fertig war.

Die USK muss zwar keine komplett fertige Version des Spiels gehabt haben, aber doch eine, in der alle Inhalte bereits enthalten waren. Wie lange danach noch weiter am Spiel gearbeitet und poliert wurde, wissen wir nicht.

Wir haben bei der USK nachgefragt und aktualisieren diesen Artikel hier, sobald wir mehr wissen.

Nintendo könnte noch viel mehr fertige Spiele auf Halde haben

Nintendo hat sich offenbar entschieden, mit der Veröffentlichung eines Spiels zu warten, obwohl der Titel bereits fertig war. Das war nicht nur jetzt beim Metroid Prime-Remaster der Fall, sondern zum Beispiel auch bei der Advance Wars 1+2-Neuauflage.

Die wurde zwischenzeitlich sogar aus Versehen veröffentlicht, was dann direkt wieder rückgängig gemacht wurde. Die ursprüngliche Verschiebung des Launchs hatte wahrscheinlich mit dem Krieg gegen die Ukraine zu tun. Nun sollen Advance Wars 1+2: Re-Boot-Camp im April kommen.

Was wartet da noch auf uns? Wenn Nintendo es offenbar gar nicht so eilig hat, Spiele rauszuhauen, könnte es sein, dass da noch mehr auf seine Veröffentlichung wartet. Eventuell gibt es gleich mehrere Titel, bei denen die Zeit einfach noch nicht reif ist.

Zelda-Collection? Bereits seit einer kleinen Ewigkeit halten sich Gerüchte um eine mögliche Zelda-Collection oder ein Remaster für Zelda: Wind Waker sowie Twilight Princess.

Bereits seit einer kleinen Ewigkeit halten sich Gerüchte um eine mögliche Zelda-Collection oder ein Remaster für Zelda: Wind Waker sowie Twilight Princess. Metroid Prime 2 und Metroid Prime 3 könnten ebenfalls eine Neuauflage erhalten.

Hier könnt ihr euch den Ankündigungs-Trailer zur Switch-Rückkehr von Samus Aran anschauen, in unserem Test zu Metroid Prime Remastered erfahrt ihr zudem, warum man diesen Klassiker unbedingt kennen sollte.

1:18 Metroid Prime Remastered mit Gameplay-Trailer angekündigt

Zumindest handelt es sich bei diesen Titeln um die, die in der Vergangenheit schon immer wieder genannt wurden. Angesichts der einigermaßen überraschenden Ankündigungen von Baten Kaitos 1+2 HD könnten natürlich auch noch ganz andere Kanditaten auf uns warten.

Was denkt ihr: Könnte Nintendo noch ein paar Überraschungen in der Hinterhand haben und wenn ja, welche?