Mario+Rabbids hat den Rabbids Sprechen beigebracht, obwohl sie eigentlich nicht durften

Vor dem überraschenden Crossover Mario+Rabbids: Kingdom Battle waren die Rabbids eigentlich nur nervig herumkreischende Rayman-Gegner. Mittlerweile haben sie aber eigene Emotionen, Geschichten und Charaktere – im neuen Mario + Rabbids: Sparks of Hope sprechen sie jetzt sogar. Dabei war eine der ursprünglichen Vorgaben von Ubisoft für den ersten Teil, dass die Rabbids explizit nicht reden. Aber das Entwicklerstudio hat es trotzdem geschafft, mit Hilfe eines Tricks.

Die Rabbids durften in Kingdom Battle explizit nicht sprechen

Vorgabe von Ubisoft für den ersten Teil des Crossovers mit Nintendo war, dass die Rabbids weitestgehend bleiben, wie sie sind. In erster Linie wurde explizit vorgegeben, dass die Rayman-Gegner auch im Rundentaktik-Spiel nicht sprechen sollen.

Aber von Singen war keine Rede: Glücklicherweise haben die Menschen hinter dem Spiel aber ein Schlupfloch gefunden, wie Creative Director Davide Soliani gegenüber IGN erzählt. Er habe zunächst das Vertrauen von Nintendo und Ubisoft gewinnen müssen.

"Ubisoft hat mir gesagt: Rabbids sprechen nicht. Das war eine Regel. Aber sie haben mir nie gesagt, dass die Rabbids nicht singen könnten, also habe ich das Phantom eingeführt."

Was ist das Phantom? In Mario+Rabbids: Kingdom Battle gibt es eine Szene, in der ein "Rabbids-Phantom der Oper" eine umfangreiche Musical-Szene absolviert. Der Text dreht sich um Mario, seine Eigenheiten und darum, wie wenig das Rabbids-Phantom den Nintendo-Klempner mag.

Die humorvolle Nummer war ein voller Erfolg und hat den Weg für mehr davon geebnet.

Hier seht ihr den neuesten Trailer zum Spiel:

In Mario + Rabbids: Sparks of Hope ist das kein Problem mehr

Dank der positiven Reaktionen auf die Musical-Nummer war es für die Entwickler*innen im Sequel Mario + Rabbids: Sparks of Hope endlich erlaubt, die Rabbids richtig sprechen zu lassen. So konnten die bereits im Vorgänger eingeführten Charaktere, ihre Eigenheiten, ihre Emotionen und der Humor deutlich ausgebaut werden.

Mittlerweile sind die Rabbids zu deutlich komplexeren Figuren geworden, als es sich wohl die meisten hätten träumen lassen. Auch dank des Tricks mit der Musical-Nummer konnten die Figuren weit über den ursprünglichen Slapstick hinauswachsen.

Es dauert nicht mehr lange, dann könnt ihr euch selbst einen umfangreichen Eindruck davon verschaffen, was die Rabbids für einen Wandel hingelegt haben. Mario + Rabbids: Sparks of Hope erscheint schon am 20. Oktober, also in wenigen Tagen. Alles, was ihr zum Release wissen müsst, erfahrt ihr in unserer großen GamePro-Übersicht.

