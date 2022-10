Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Alles, was ihr zum Release wissen müsst

Jump&Run, Fun-Racer, Sportspiel oder Fighting Game - Nintendos Lieblingsklempner Mario hat schon nahezu jedes Genre unsicher gemacht. 2017 folgte mit Mario + Rabbids: Kingdom Battle der erste Ausflug in die Rundenstrategie. Ähnlich wie in XCOM mussten wir hier Schlachten in einzelnen Zügen schlagen und trotz anfänglicher Skepsis konnte das Spiel letztlich mit vielen tollen Ideen und einem motivierenden Gameplay-Loop überzeugen.

Am 20. Oktober erscheint mit Mario + Rabbids: Sparks of Hope der zweite Teil der Crossover-Serie mit den abgedrehten Rabbids von Ubisoft exklusiv für die Nintendo Switch. Um sowohl Neulinge als auch Veteranen gleichermaßen zu unterhalten, haben sich die Entwickler*innen auch für Teil zwei ein paar Neuerungen einfallen lassen. Wir zeigen euch, worauf ihr euch einstellen könnt, wenn das Switch-Exclusive in wenigen Tagen auf den Markt kommt. Und wenn eure Vorfreude auf das neue Abenteuer noch nicht geweckt ist, schafft das sicherlich der neue Cinematic-Trailer:

Eine umfangreichere Story

In Sparks of Hope erwartet uns eine neue und viel größere Bedrohung als in Teil eins. Während in Kingdom Battle nur das Pilzkönigreich von den Rabbids befreit werden wollte, droht im zweiten Teil das ganze Universum in Finsternis gestürzt zu werden. Das mysteriöse Wesen Misera und dessen Anhänger greifen unterschiedliche Welten an. Mario und Co. müssen dem neuen Feind natürlich Einhalt gebieten, glücklicherweise haben sie dafür auch ein paar neue Tricks auf Lager.

Gameplay-Neuerungen

Nach dem geglückten Einstand im ersten Teil ruhen sich die Entwickler*innen nicht auf ihren Lorbeeren aus, sondern feilen weiter an der spaßigen Gameplay-Mischung. Die wohl größte Neuerung von Sparks of Hope betrifft dabei sowohl die Kämpfe als auch die Erkundung. In ersteren wird sich nun nicht mehr über ein Raster bewegt, sondern die Kämpfer*innen können sich in einem gewissen Radius frei bewegen, bevor sie ihre Waffen abfeuern. Das ermöglicht neue taktische Kniffe und dürfte für mehr Dynamik in den Gefechten sorgen.

Die Erkundungsabschnitte auf den unterschiedlichen Planeten fallen mit mehr Nebenaufgaben und Herausforderungen deutlich umfangreicher aus als die des Vorgängers. Und die namensgebenden Spark-Wesen sorgen für zusätzliche Buffs und Effekte in den Kämpfen, so dass viele unterschiedliche Kombinationen und Synergien möglich sind.

Kollege Tobi hatte übrigens Anfang September Wochen die Möglichkeit, den neuen Titel schonmal auszuprobieren. Seine Eindrücke könnt ihr in der Preview nachlesen:

3 neue Mitstreiter

Die taktische Tiefe kommt vor allem durch die verschiedenen wählbaren Charaktere und deren Fähigkeiten ins Spiel. Kingdom Battle bot hier bereits eine ordentliche Auswahl, die in Sparks of Hope durch ein paar Neuzugänge ergänzt wird. Mit Rabbid Rosalina und dem mysteriösen Edge kommen zwei Rabbids hinzu, außerdem können wir uns auch mit Oberfiesling Bowser inklusive Riesenkanone in die Schlacht stürzen. Yoshi und Rabbid Yoshi fehlen im bisher gezeigten Material dagegen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll außerdem ein DLC mit Rayman nachgeliefert werden.

Intensive Bosskämpfe

Die Bosskämpfe waren eines der Highlights im ersten Teil und auch Sparks of Hope wird wieder einige cool inszenierte Endschlachten bieten. Eine davon könnt ihr euch im Trailer ansehen, in dem ein wilder Wiggler die Party angreift. Hier sind clevere Entscheidungen und gute Planung gefragt, um heil aus den Gefechten herauszukommen.

Freut ihr euch auf Mario + Rabbids: Sparks of Hope? Was haltet ihr von den neuen Optionen in den Kämpfen und bei der Erkundung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!